Bilaspur: बिलासपुर में किन्नरों की दादागिरी! युवती को बीच सड़क पर बाल पकड़कर घसीटकर पीटा, वीडियो आया सामने: VIDEO

Bilaspur News: किन्नरों (Transgenders) के मारपीट के कई वीडियो सामने आएं है. कभी ये आपस में लड़ते है तो कभी लोगों के साथ मारपीट करते है. ऐसा ही एक वीडियो छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर से सामने आया है.जहांपर कुछ किन्नरों की ओर से बीच सड़क पर एक युवती के साथ जमकर मारपीट की गई. युवती के बाल पकड़कर उसे सड़क पर घसीटकर उसके साथ मारपीट की गई. ये घटना बिलासपुर में स्थित मशहूर हैप्पी स्ट्रीट की बताई जा रही है.
इस जगह पर लोग घूमने के लिए पहुंचते है और इसी जगह पर इस तरह से मारपीट के कारण लोगों में भी भय का वातावरण है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @ian24news नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: किन्नरों की दादागिरी! पैसे नहीं देने पर युवक के साथ की मारपीट, बरेली की घटना का वीडियो आया सामने
किन्नरों ने की मारपीट
क्या है पूरा मामला?
वायरल वीडियो (Viral Video) में देखा जा सकता है कि कुछ किन्नर समुदाय के लोग एक युवती को सड़क पर पटक-पटक कर पीट रहे हैं.इस घटना के दौरान कई राहगीर वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई कि वह आगे बढ़कर महिला को बचा सके.वीडियो में युवती को बार-बार मारते और धक्का देते हुए देखा गया, जिससे यह साफ है कि घटना बेहद गंभीर थी.
सोशल मीडिया पर उठी कार्रवाई की मांग
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि किन्नरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. लोगों का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की गुंडागर्दी अस्वीकार्य है और इससे शहर की छवि को नुकसान पहुंच रहा है.
पुलिस का बयान
इस मामले पर कोतवाली थाना प्रभारी (Police) ने बताया कि अब तक इस घटना को लेकर कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने कहा, 'हमें वीडियो की जानकारी मिली है, लेकिन फिलहाल इसकी सत्यता की जांच की जा रही है. शिकायत मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.