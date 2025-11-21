Delhi Student Suicide: स्कूल में कथित उत्पीड़न के दावे के बाद 16 वर्षीय छात्र ने की आत्महत्या, प्रिंसिपल सहित 4 स्टाफ सस्पेंड

दिल्ली स्टूडेंट सुसाइड (Photo: X|@ANI)

नई दिल्ली, 21 नवंबर: सेंट कोलंबा स्कूल (St. Columba's School) ने क्लास 10 के 16 वर्षीय छात्र शौर्य पाटिल की आत्महत्या के बाद इस सप्ताह हेडमास्टर और तीन शिक्षकों को निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई शौर्य के पिता द्वारा लगातार मानसिक उत्पीड़न के आरोपों के साथ दर्ज कराई गई FIR के दो दिन बाद की गई. शौर्य, जो क्लास 2 से इसी स्कूल में पढ़ रहा था, एक नोट छोड़ गया जिसमें उसने अपनी मां से माफ़ी मांगते हुए कुछ शिक्षकों पर बुरे बर्ताव का आरोप लगाया बुधवार को दर्ज FIR में उसके पिता प्रदीप पाटिल ने हेडमास्टर अपराजिता पाल (क्लास 5–10) और शिक्षकों जूली वर्गीस, मनु कालरा और युक्ति अग्रवाल महाजन का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि वे छोटी-छोटी बातों पर उनके बेटे को बार-बार डांटते और अपमानित करते थे. यह भी पढ़ें: Mumbai: स्कूल प्रिंसिपल पर 10वीं के छात्र को कई थप्पड़ मारने का आरोप, एफआईआर दर्ज

स्कूल की ओर से जारी औपचारिक सस्पेंशन लेटर में प्रिंसिपल रॉबर्ट फर्नांडीस ने बताया कि निलंबन अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा और चारों स्टाफ सदस्यों को चल रही जांच में पूरा सहयोग करने के लिए कहा गया है. सस्पेंशन लेटर में साफ निर्देश दिया गया है कि आरोपी स्टाफ सदस्य बिना लिखित अनुमति के स्कूल परिसर में प्रवेश न करें और न ही छात्रों, अभिभावकों या सहकर्मियों से संपर्क करें. NDTV के अनुसार, प्रिंसिपल ने अपने पत्र में लिखा, “आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, संबंधित प्राधिकरण ने आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है. जांच पूरी होने तक आप निलंबित रहेंगे.”

FIR में दर्ज आरोपों के मुताबिक, शौर्य के दोस्तों ने उसके पिता को बताया कि एक शिक्षक हाल के दिनों में उसे स्कूल से निकाले जाने की चेतावनी देता था. एक अन्य शिक्षक पर आरोप है कि उसने पहले भी शौर्य को धक्का दिया था. घटना वाले दिन ड्रामैटिक्स क्लास के दौरान शौर्य गिर गया, जिसके बाद उसका मज़ाक उड़ाया गया और उसे डांटा गया. बताया जाता है कि वह रो पड़ा. शौर्य के पिता का आरोप है कि हेडमास्टर ने यह सब देखा लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया.