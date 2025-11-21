Mumbai: स्कूल प्रिंसिपल पर 10वीं के छात्र को कई थप्पड़ मारने का आरोप, एफआईआर दर्ज

(Photo credits File)

मुंबई, 21 नवंबर : मुंबई के सांताक्रुज (पूर्व) स्थित सेंट मैरी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल फादर जोशुआ डिसूजा के खिलाफ वकोला पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. उन पर 15 साल के 10वीं क्लास के एक छात्र को बच्चों की पार्टी के दौरान 20-25 थप्पड़ और एक मुक्का मारने का गंभीर आरोप लगा है. घटना 13 नवंबर 2025 की शाम की है. स्कूल में ‘चिल्ड्रन्स डे’ पार्टी चल रही थी. प्रिंसिपल ने छात्र को एक शिक्षक के साथ बैठने को कहा और उसे अनुशासनहीन बताया. उन्होंने कहा कि जब भी माता-पिता को बुलाया जाता है, छात्र उनके साथ नहीं आता. लेकिन, पार्टी में जरूर आ गया.

इसके बाद प्रिंसिपल ने छात्र से उसके माता-पिता को तुरंत बुलाने को कहा. छात्र की मां ऑटो नहीं मिलने की वजह से स्कूल नहीं पहुंच पाईं. यह सुनकर प्रिंसिपल नाराज हो गए और बोले, “कुर्ला से कलिना पैदल आना चाहिए था.” उन्होंने कहा कि जब तक माता-पिता नहीं आते, छात्र को जाने नहीं देंगे. फिर प्रिंसिपल छात्र को अपने केबिन में ले गए. वहां उन्होंने पूछा, “तुम खुद को क्या समझते हो?” और उसके बाद कथित तौर पर छात्र के गाल और गर्दन पर 20-25 जोरदार थप्पड़ मारे तथा एक मुक्का पेट पर जड़ा. प्रिंसिपल ने छात्र के पिता से फोन पर बात की और धमकी दी कि वे खुद वकील हैं, केस लड़ लेंगे. इसके बाद उन्होंने छात्र को 15 मिनट में घर जाने को कहा और चेतावनी दी कि देर हुई तो फिर पीटेंगे. यह भी पढ़ें : मैथिली ठाकुर की जीत पर खुश हुए ‘भाभी जी घर पर हैं’ के तिवारी जी, कहा- जीत पक्की थी

डरते-डरते छात्र घर पहुंचा और अपनी मां और रिश्तेदारों को सारी बात बताई. मां उसे तुरंत कुर्ला के भाभा अस्पताल ले गईं, जहां डॉक्टरों ने चोट के निशान देखे और इलाज किया. अगले दिन छात्र और उसकी मां वकोला पुलिस स्टेशन पहुंचे और प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 (बच्चे के साथ क्रूर व्यवहार) और धारा 82 के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. वकोला पुलिस ने बताया कि प्रिंस के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है. स्कूल प्रशासन की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.