IndiGo Flights Cancelled: इंडिगो की बढ़ी मुसीबत! क्रू की कमी से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, DGCA ने बुलाई मीटिंग

IndiGo Flight (Photo: @indigo/X)

अगर आप इंडिगो (IndiGo) से सफर करने का प्लान बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस वक्त भारी संकट से जूझ रही है. दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद समेत कई बड़े शहरों में यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, इंडिगो एयरलाइन्स के सामने पायलट और क्रू मेंबर्स की भारी कमी आ गई है. इसका सीधा असर उड़ानों पर पड़ा है. गुरुवार (आज) को दिल्ली से उड़ान भरने वाली 30 से ज्यादा फ्लाइट्स सुबह-सुबह ही कैंसिल कर दी गईं. यही हाल हैदराबाद और मुंबई का भी रहा. सूत्रों की मानें तो गुरुवार को इंडिगो की करीब 170 फ्लाइट्स कैंसिल होने की आशंका है. इससे पहले बुधवार को भी देश भर में करीब 200 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थीं.

फ्लाइट्स कैंसिल होने की बड़ी वजह

इंडिगो ने इस अव्यवस्था के लिए यात्रियों से माफी मांगी है. कंपनी ने इसके पीछे कई कारण बताए हैं:

तकनीकी खामियां.

सर्दियों का मौसम और खराब विजिबिलिटी.

नए नियम (FDTL): सबसे बड़ी वजह 'फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन' (FDTL) के नए नियम हैं. नवंबर में लागू हुए इन नियमों के मुताबिक, अब पायलटों को ज्यादा रेस्ट (आराम) देना जरूरी है और उनकी नाइट ड्यूटी के घंटे कम कर दिए गए हैं. इस वजह से अचानक रोस्टर गड़बड़ा गया है और क्रू की कमी हो गई है.

DGCA ने दिया दखल

एविशन रेगुलेटर DGCA ने मामले को गंभीरता से लिया है. DGCA ने इंडिगो के अधिकारियों को मीटिंग के लिए बुलाया है और पूछा है कि फ्लाइट्स इतनी ज्यादा कैंसिल क्यों हो रही हैं और इसे ठीक करने का क्या प्लान है.

आंकड़ों की बात करें तो नवंबर महीने में इंडिगो की 1,232 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थीं, जिनमें से 755 सिर्फ क्रू की कमी या ड्यूटी टाइमिंग के मुद्दों की वजह से रद्द हुईं.

आगे क्या होगा?

इंडिगो का कहना है कि वे अगले 48 घंटों में अपने शेड्यूल में कुछ बदलाव कर रहे हैं ताकि हालात सामान्य हो सकें. कंपनी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उड़ानों को फिर से समय पर शुरू किया जा सके. फिलहाल, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ान की जानकारी जरूर ले लें.