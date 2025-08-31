Priya Marathe Died: प्रिय मराठे का 38 साल की उम्र में निधन, 'पवित्र रिश्ता' की एक्ट्रेस ने दुनिया को कहा अलविदा

प्रिया मराठे का निधन (Photo : X)

Priya Marathe Death: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. मशहूर टीवी एक्ट्रेस और स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रिया मराठे का 38 साल की उम्र में निधन (Pavitra Rishta Actress Death) हो गया है. उन्होंने 31 अगस्त 2025 को मुंबई में आखिरी सांस ली. बताया जा रहा है कि वो पिछले एक साल से कैंसर से जूझ रही थीं. उनकी मौत की खबर से उनके फैंस और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

प्रिया मराठे टीवी की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम थीं. उन्होंने कई हिंदी और मराठी शोज में काम करके दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई. उनकी एक्टिंग हमेशा सराही गई.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मराठी सीरियल 'या सुखानोया' और 'चार दिवस सासुचे' से की थी. हिंदी टीवी शोज में उन्हें बालाजी टेलीफिल्म्स के शो 'कसम से' में विद्या बाली के रोल में देखा गया था. इसके अलावा, उन्होंने पॉपुलर शो 'पवित्र रिश्ता' में भी काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई. एक्टिंग के साथ-साथ, प्रिया एक स्टैंड-अप कॉमेडियन भी थीं और उन्होंने 'कॉमेडी सर्कस' के पहले सीजन में भी हिस्सा लिया था.

प्रिया के अचानक चले जाने से उनके परिवार और चाहने वालों को गहरा सदमा लगा है. उनके फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.