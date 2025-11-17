Ajaz Khan: बिग बॉस 7 फेम एक्टर एजाज खान की मुश्किलें बढ़ी! गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद आपत्तिजनक वीडियो किया था पोस्ट, पुलिस के सामने मांगी माफ़ी

Ajaz Khan (Photo Credits: YouTube)

Bigg Boss 7 Fame Ajaz Khan: रियलिटी शो बिग बॉस 7 में नज़र आ चुके अभिनेता एजाज खान (Ajaz Khan)एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. सितंबर 2025 में गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक और भ्रामक वीडियो साझा करने के आरोप में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था. अब एक्टर ने अधिकारियों के सामने पेश होकर अपने कृत्य के लिए माफी मांगी है.शिकायत के मुताबिक, एजाज खान ने अपने वीडियो में यह संकेत दिया था कि सलमान लाला की मौत तालाब में डूबने से नहीं हो सकती, क्योंकि वह तैराकी में माहिर था.

वीडियो में उन्होंने इस घटना के पीछे सांप्रदायिक एंगल होने की भी बात कही थी.हालांकि, अधिकारियों ने उनके दावे को तुरंत खारिज कर दिया. ये भी पढ़े:Ajaz Khan Missing After FIR: अभिनेत्री से रेप के आरोपों के बाद एजाज खान से संपर्क नहीं कर पा रही पुलिस, फोन स्विच्ड ऑफ

डीसीपी क्राइम के सामने हुए पेश

शनिवार, 15 नवंबर को एजाज खान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (Crime) राजेश दंडोतिया के सामने पेश हुए. उन्होंने जांच में सहयोग करते हुए अपना मोबाइल फोन जमा किया और सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की.

एजाज खान ने मांगी माफ़ी

'मुझसे गलतफहमी में यह बात निकल गई. सच पता चलते ही मैंने वीडियो (Video) डिलीट किया और इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. मैं कानून का सम्मान करता हूं. यह एक गलती थी, मुझे कोई जानकारी नहीं थी. कुछ इन्फ्लुएंसर्स के मैसेज आए थे, उसी के चलते मैंने गलत समझ लिया. मैं सलमान लाला को जानता भी नहीं.

एजाज खान का पुराना बयान बना मुसीबत

सलमान लाला की मौत की खबर सामने आने के बाद एजाज ने अपने पहले वीडियो में कहा था,''कहा जा रहा है कि सलमान लाला तालाब में डूब गया, लेकिन वह अच्छा तैराक था. जो गैंगस्टर समुद्र में तैरता था वह तालाब में कैसे डूब सकता है? उसे इसलिए मारा गया क्योंकि वह मुस्लिम था.बता दें कि सलमान लाला पर एनडीपीएस एक्ट से लेकर हत्या के प्रयास तक 32 से ज़्यादा केस दर्ज थे.

पहले भी रह चुके हैं कानूनी विवादों में

यह पहली बार नहीं है जब एजाज खान किसी कानूनी मामले में फंसे हों. इससे पहले अक्टूबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें उस मामले में अग्रिम जमानत दी थी, जिसमें उन्होंने एक यूट्यूबर और उसके परिवार के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी.