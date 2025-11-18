Human Sagar Death: फेमस सिंगर ह्यूमन सागर नहीं रहे, 34 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, ये है मौत की वजह

(Photo Credits Twitter)

Human Sagar Death: पॉपुलर ओड़िया सिंगर ह्यूमन सागर के फैंस के लिए यह बेहद दुखद खबर है. महज 34 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. 17 नवंबर की देर रात उन्होंने आखिरी सांस ली. उनके निधन से ओड़िया म्यूजिक इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों में शोक की लहर फैल गई है.

AIIMS में इलाज के दौरान मौत

जानकारी के अनुसार, ह्यूमन सागर को 14 नवंबर की दोपहर करीब 1:10 बजे गंभीर हालत में AIIMS भुवनेश्वर के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था. उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत मेडिकल ICU में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों की एक विशेष टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही थी.

17 नवंबर की रात हुआ निधन

बताया जा रहा है कि एडवांस्ड केयर देने के बावजूद उनकी सेहत में सुधार नहीं हो पाया। कई कोशिशों के बाद भी 17 नवंबर की रात 9:08 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर से पूरी इंडस्ट्री में गहरा सदमा है.

क्या थी मौत की वजह?

AIIMS भुवनेश्वर के डॉक्टरों के मुताबिक, ह्यूमन सागर कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे. उनकी मेडिकल रिपोर्ट में निम्न स्थितियाँ सामने आईं. उनकी बीमारियों की वजह से उनकी जान गई हैं.