Anunay Sood Dies: नहीं रहे फेमस इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद, 32 साल की उम्र में निधन, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड

Anunay Sood Dies: दुबई में रहने वाले प्रसिद्ध ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद का गुरुवार सुबह, 6 नवंबर को निधन हो गया. उनके निधन के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है और फैंस भी सकते में हैं. इस दुखद खबर की जानकारी अनुनय के परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी. हालांकि, अभी तक मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है.

परिवार की अपील



परिवार ने फैंस से इस मुश्किल समय में उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की. परिवार ने कहा, "हमें अत्यंत दुःख के साथ यह समाचार साझा करना पड़ रहा है कि हमारे प्रिय अनुनय सूद का निधन हो गया. हम आपसे समझदारी और निजी स्थानों के पास भीड़ न इकट्ठा करने का अनुरोध करते हैं. कृपया उनके परिवार और प्रियजनों को अपने विचारों और प्रार्थनाओं में याद रखें. उनकी आत्मा को शांति मिले. यह भी पढ़े: Satish Shah Passes Away: नहीं रहे अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबको गुदगुदाने वाले सतीश शाह, किडनी फेल होने से हुआ निधन

नहीं रहे फेमस इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद

अनुनय वीडियो के जरिए लोगों को यात्रा की टिप्स देते थे

अनुनय सूद अपनी वीडियो के जरिए लोगों को यात्रा की टिप्स देते थे और दुनिया की खूबसूरत जगहें दिखाते थे. उनकी आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट लॉस वेगास की यात्रा से संबंधित थी, जिसमें वह पगानी कार शो में नजर आए थे.

सोशल मीडिया पर लोकप्रिय

32 साल की उम्र में इस दुनिया को अलबिदा कहने वाले अनुनय सूद के इंस्टाग्राम पर 14 लाख से अधिक फ़ॉलोअर्स और उनके यूट्यूब चैनल पर 3.8 लाख सब्सक्राइबर थे. वे अपनी ट्रैवल फ़ोटोज़, रील्स, वीडियो और व्लॉग्स के लिए लोकप्रिय थे.