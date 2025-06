Vijay Deverakonda SC/ST Row: विजय देवरकोंडा के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज, 'रेट्रो' इवेंट वाले बयान से मचा बवाल; फैंस निराश

Vijay Deverakonda SC/ST Row: साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इन दिनों एक नए विवाद में फंस गए हैं. उनकी हालिया फिल्म ‘रेट्रो’ के प्री-रिलीज इवेंट के दौरान दिए गए बयान को लेकर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है. तेलंगाना के ट्राइबल कम्युनिटी के स्टेट प्रेसिडेंट नेनवथ अशोक कुमार नायक ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है कि विजय के बयान से आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है. दरअसल, मई 2025 में ‘रेट्रो’ के प्रमोशन इवेंट के दौरान विजय देवरकोंडा ने पहलगाम आतंकी हमले की तुलना पुराने आदिवासी संघर्ष से कर दी थी.

उनका मकसद आतंकवाद की आलोचना करना था, लेकिन बात कुछ और ही बन गई. सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर विरोध शुरू हुआ, जिसके बाद विजय ने माफी मांगते हुए कहा था कि उनका इरादा किसी को आहत करना नहीं था.

