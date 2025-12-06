Nanded: शराब के नशे धुत होकर क्लास में पहुंचे टीचर, छात्रों के सामने किया डांस, नांदेड के जिला परिषद के शिक्षक का VIDEO आया सामने

The teacher arrived at school drunk (Credit-@ViralKarbhar)

Nanded News: स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन कई बार कुछ शिक्षकों के कारण इसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है. ऐसा ही एक वीडियो महाराष्ट्र (Maharashtra) के नांदेड (Nanded) जिले के माहुर तहसील के शेकापुर की जिला परिषद की स्कूल से सामने आया है.यहांपर एक शिक्षक (Teacher) शराब के नशे में स्कूल पहुंचा. घटना तब सामने आई जब छात्रों ने क्लास में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी अपने माता-पिता को दी. इसके बाद पैरेंट्स स्कूल पहुंचे और वहां शिक्षक को नशे में क्लासरूम में घूमते, जोर–जोर से बोलते और अनुशासन तोड़ते हुए देखा, यह दृश्य देखकर पैरेंट्स हैरान रह गए और उन्होंने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @ViralKarbhar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Balrampur Teacher Video: शर्मनाक! शराब के नशे में धुत टीचर ने स्कूल के बच्चों के साथ किया डांस, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का वीडियो आया सामने

शराब के नशे में शिक्षक ने क्लास में मचाया हुडदंग

क्लास में नशे में हंगामा

जानकारी के मुताबिक़ शिक्षक (Teacher) का नाम अनंत वर्मा बताया जा रहा है. वह क्लास के दौरान नाचता, ऊटपटांग हरकतें करता और बच्चों तथा अन्य लोगों से बदसलूकी करता दिखा. उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह खुद को ठीक से संभाल भी नहीं पा रहा था. बच्चे इस स्थिति को देखकर डर गए और उन्होंने घर जाकर अपनी परेशानी बताई. शिक्षक का इस तरह क्लास के दौरान हंगामा करना स्कूल की शैक्षणिक मर्यादा और बच्चों की सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े करता है. इस दौरान शिक्षक इतने नशे में होता है की टेबल पर रखी पानी की बोतल भी गिर जाती है और उसका पानी भी गिरने लगता है. बच्चे शोर मचाते है, लेकिन शिक्षक को होश ही नहीं रहता.

पैरेंट्स का विरोध और चिंता

जब माता-पिता स्कूल (School) पहुंचे, तो उन्होंने शिक्षक को ठीक उसी हालत में पाया जैसा बच्चों ने बताया था.पैरेंट्स ने इस बात पर गहरा आक्रोश जताया कि बच्चों की सुरक्षा ऐसे शिक्षक के हाथों में कैसे सौंपी जा सकती है. उन्होंने स्कूल प्रबंधन और प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की. पैरेंट्स का कहना है कि यदि शिक्षक इस स्थिति में स्कूल आता है, तो बच्चों की मानसिक और शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है.पैरेंट्स ने प्रशासन से तुरंत इस शिक्षक के सस्पेंशन की मांग की है.