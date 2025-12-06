Maharajganj Road Accident: महराजगंज जिले में तेज रफ्तार कार सवार ने उड़ती धूल पर पानी डाल रहे युवक को मारी टक्कर, हुई दर्दनाक मौत, एक्सीडेंट का भयावह VIDEO आया सामने

Maharajganj Road Accident: उत्तर प्रदेश के महराजगंज (Maharajganj) जिले से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है. सड़क के किनारे दुकान के सामने धूल को कम करने के लिए पानी डाल रहा एक युवक अचानक एक स्पीडिंग कार (Speeding Car) की चपेट में आ गया. टक्कर इतनी तेज थी कि युवक लगभग 30 फीट दूर जाकर गिरा. यह पूरा हादसा पास लगे सीसीटीवी कैमरे (CCTV Camera) में रिकॉर्ड हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
कार सवार ने मारी युवक को टक्कर
🚨 महराजगंज में दर्दनाक सड़क हादसा
सड़क किनारे पानी डाल रहे एक युवक को तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर मारी।
टक्कर के बाद युवक करीब 30 फीट दूर जाकर गिरा।
पूरा हादसा CCTV में कैद हुआ है।#ViralVideo #Maharajganj #UPNews #RoadAccident pic.twitter.com/w8lSfg51wl
— News & Features Network | World & Local News (@newsnetmzn) December 6, 2025
दुकान के बाहर काम करते समय हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक़ यह दर्दनाक घटना गोरखपुर–सोनौली हाईवे (Gorakhpur–Sonauli Highway) के पास नौतनवा थाना क्षेत्र में स्थित एक बीज भंडार के बाहर हुई. नेपाल के रूपंदेही जिला (Rupandehi District) के कोटियहवा गांव के रहने वाले 24 साल का अभिषेक यादव रोज की तरह 3 दिसंबर को दुकान पहुंचा था. दुकान के सामने उड़ती धूल को नियंत्रित करने के लिए वह पानी डाल रहे थे.उसी समय एक तेज रफ्तार में आती हुई कार (Car) ने अपना नियंत्रण खो दिया और अभिषेक को जबरदस्त टक्कर मार दी.टक्कर लगते ही वह हवा में उछलते हुए काफी दूरी तक जा गिरा. लोगों ने तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
परिवार पर टूटा दुख का पहाड़
अभिषेक के पिता कन्हैया यादव ने बताया कि उनके दो बेटों में अभिषेक सबसे बड़ा था.सिर्फ दो साल पहले ही उसकी शादी हुई थी.उन्होंने कहा कि बेटा रोज की तरह नौकरी पर गया था और थोड़ी देर बाद ही सूचना आई कि एक कार ने उसे बुरी तरह टक्कर मार दी. बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिवार पर गम का पहाड़ टूट गया.
कार चालक गिरफ्तार
नौतनवा थाना प्रभारी पुरुषोत्तम राव के अनुसार, पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया था और बाद में परिवार को सौंप दिया गया. टक्कर मारने के बाद भागे हुए कार ड्राइवर (Car Driver) को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर अदालत में चालान किया गया है.