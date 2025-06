VIDEO: गुगल मैप ने फिर दिया धोखा! यूपी के महराजगंज में अधूरे फ्लाईओवर से लटक गई कार, बाल-बाल बचा ड्राइवर

Google Maps Glitch in Maharajganj: उत्तर प्रदेश के महराजगंज में एक कार ड्राइवर को गुगल मैप पर भरोसा करना महंगा पड़ गया. दरअसल, यहां नेशनल हाईवे-24 पर कार अचानक अधूरे फ्लाईओवर से लटक गई. बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर गूगल मैप की मदद से रास्ता खोज रहा था, लेकिन मैप ने उसे सीधे उस फ्लाईओवर की ओर मोड़ दिया, जो अभी निर्माणाधीन था. सड़क पर कोई चेतावनी का बोर्ड, बैरिकेड या रूट डाइवर्जन का निशान नहीं था. ड्राइवर को जैसे ही अहसास हुआ कि सड़क अधूरी है, उसने तुरंत ब्रेक मारा, लेकिन तब तक कार का अगला हिस्सा पुल से बाहर लटक चुका था.

मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की और कार को सुरक्षित निकाल लिया. गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ.

VIDEO | Maharajganj, Uttar Pradesh: Occupants of a car had a narrow escape when their vehicle ended up hanging from an under-construction flyover. The incident took place on National Highway 24. The driver of the car was reportedly following online map which led to the accident.… pic.twitter.com/Txpkxgyv3t

— Press Trust of India (@PTI_News) June 10, 2025