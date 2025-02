B Praak Cancels Podcast Interview with Ranveer Allahbadia: बी प्राक ने 'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर अभद्र टिप्पणी के बाद रणवीर इलाहाबादिया के साथ पॉडकास्ट इंटरव्यू किया रद्द, वीडियो शेयर कर लगाई लताड़ (Watch Video)

Ranveer Allahbadia B Praak (Photo Credits: Instagram)

B Praak Cancels Podcast Interview with Ranveer Allahbadia: सिंगर बी प्राक ने रणवीर इलाहाबादिया, जिन्हें बीयरबाइसेप्स के नाम से भी जाना जाता है, के साथ अपना आगामी पॉडकास्ट इंटरव्यू रद्द कर दिया है. यह फैसला 'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर की गई कुछ अभद्र टिप्पणियों के बाद लिया गया. बी प्राक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए इस फैसले की जानकारी दी. वीडियो में उन्होंने रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की और उन्हें भारतीय संस्कृति का सम्मान करने की सलाह दी. India's Got Latent Controversy: अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर विवादों में फंसे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने मांगी माफी, दर्ज हो चुकी है शिकायत (Watch Video)

उन्होंने कहा, "यह हमारा कल्चर नहीं है. कितनी छोटी और घटिया सोच है. तुम्हारे पॉडकास्ट में कितनी बड़ी-बड़ी हस्तियां आती हैं और तुम सनातन धर्म की बात करते हो और तुम्हारी सोच कितनी घटिया है." उन्होंने कैप्शन में लिखा, "My Humble Humble Request To All The Standup Comedians Please Save Our Indian Culture And Respect."

बी प्राक ने रद्द किया रणवीर इलाहाबादिया के साथ इंटरव्यू:

बी प्राक का यह कदम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. कई लोगों ने उनके फैसले का समर्थन किया है, जबकि कुछ लोगों ने इसे अतिशयोक्ति बताया है. रणवीर इलाहाबादिया की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक मंचों पर भाषा की मर्यादा और संस्कृति के सम्मान के महत्व पर बहस छेड़ दी है.