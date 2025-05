Bhoot Bangla Wrap: अक्षय कुमार ने वामिका गब्बी संग BTS वीडियो शेयर कर की फिल्म की शूटिंग पूरी होने की घोषणा (Watch Video)

Akshay Kumar (Photo Credits: X)

Bhoot Bangla Wrap: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' की शूटिंग पूरी कर ली है. इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं प्रियदर्शन, जिनके साथ अक्षय एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं. खास बात ये है कि दोनों 14 साल बाद किसी फिल्म के लिए साथ आए हैं. इससे पहले उनकी जोड़ी ने 'खट्टा मीठा' जैसी फिल्म दी थी. रविवार को अक्षय ने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत बीटीएस वीडियो शेयर किया जिसमें वह वामिका गब्बी के साथ एक गाने की शूटिंग करते नजर आ रहे हैं. यह गाना झरने के पास शूट किया गया है, जहां दोनों सितारे बेहद सुकून भरे अंदाज में नजर आ रहे हैं.

वीडियो के साथ अक्षय ने एक इमोशनल नोट भी लिखा, "And that’s a wrap on #BhoothBangla! My seventh madcap adventure with the ever-inventive Priyan sir, my second outing with the unstoppable Ekta, and my first but hopefully not the last, magical journey with the ever-surprising Wamiqa. Grateful for the madness, the magic, and the memories."

अक्षय कुमार का पोस्ट:

यह फिल्म अक्षय और प्रियदर्शन की सातवीं कोलैबोरेशन है. वहीं, वामिका गब्बी के साथ यह उनकी पहली फिल्म है. निर्माता एकता कपूर भी इस प्रोजेक्ट में जुड़ी हैं, जो इससे पहले अक्षय के साथ 'गुटखा' जैसी फिल्म में काम कर चुकी हैं. फिल्म 'भूत बंगला' एक हॉरर-कॉमेडी है, जिसकी अनाउंसमेंट के बाद से ही यह चर्चा में बनी हुई है. अक्षय कुमार के फैंस इस फिल्म को लेकर खासे उत्साहित हैं. अब जब शूटिंग पूरी हो चुकी है, तो दर्शकों को जल्द ही इसके टीज़र और ट्रेलर का इंतजार रहेगा.