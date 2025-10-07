Maharashtra: अक्षय कुमार ने सीएम फडणवीस से की अपील, महाराष्ट्र पुलिस के जूतों का डिजाइन अपडेट करें

मुंबई, 7 अक्टूबर : मुंबई में इन दिनों भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग का एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'फिक्की फ्रेम्स' का 25वां संस्करण चल रहा है. इस दौरान बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात की. इस बातचीत में अक्षय कुमार ने महाराष्ट्र पुलिस के जूतों के डिजाइन में बदलाव का सुझाव दिया.
अक्षय कुमार ने जूतों के चलते पुलिसवालों को होने वाली समस्याओं को गिनाते हुए कहा, "सर, यह फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित नहीं है, लेकिन मैंने मुंबई पुलिस के जूतों पर ध्यान दिया है. उनमें ऊंची एड़ी होती है और उनमें दौड़ना आसान नहीं होता. एक एथलीट और खिलाड़ी होने के नाते, मैं समझता हूं कि इससे पुलिस को दौड़ते समय पीठ की समस्या या स्लिप डिस्क की समस्या भी हो सकती है. अगर उनके जूतों को फिर से डिजाइन किया जा सके, तो यह महाराष्ट्र पुलिस के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे वे किसी भी अपराधी से तेज दौड़ सकेंगे." महाराष्ट्र पुलिस के जूतों पर गौर करने वाले संभवत: अक्षय कुमार पहले अभिनेता हैं. इस कार्यक्रम में अक्षय ने अपनी आने वाली फिल्म ‘हैवान’ में एक नकारात्मक किरदार निभाने के बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की राय भी ली. यह भी पढ़ें : Indian Air Force Day 2025 Quotes: भारतीय वायुसेना दिवस पर दिग्गजों ये प्रेरक कोट्स भेजकर वायुसेना के जांबाज शहीदों को श्रद्धा-सुमन अर्पित करें
अक्षय कुमार ने पूछा, "मैं एक ऐसी फिल्म कर रहा हूं जिसमें मैं एक नकारात्मक किरदार निभा रहा हूं. मैं सोच रहा था कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं. फिल्म का नाम 'हैवान' है, लेकिन फिल्म के अंत में मैं, यानी 'हैवान', हार जाता हूं." इस पर सीएम फडणवीस ने जवाब दिया, "हां, आपको जरूर यह फिल्म करनी चाहिए. आप जैसे बहुमुखी अभिनेता को हर तरह की भूमिकाएं निभानी चाहिए. यह आपके लिए एक उपलब्धि ही साबित होगी. लेकिन नायक के किरदार वाली और फिल्में भी करते रहिए."
बता दें कि 'फिक्की फ्रेम्स' का 25वां संस्करण 7-8 अक्टूबर तक मुंबई में चलेगा. इस दौरान एकता कपूर, सिद्धार्थ रॉय कपूर, हंसल मेहता, शूजित सरकार, प्रतीक गांधी, हुमा कुरैशी, कोंकणा सेन शर्मा, दिव्या दत्ता और किरण राव जैसी मशहूर हस्तियां इसमें शामिल होंगी. वे यहां पर अलग-अलग सत्रों में फिल्म उद्योग से जुड़ी चर्चाओं में हिस्सा लेंगे. 'हैवान' की बात करें तो, इस फिल्म में अक्षय 17 साल बाद अभिनेता सैफ अली खान के साथ फिर से काम कर रहे हैं. प्रियदर्शन इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं. यह फिल्म 2016 की मलयालम थ्रिलर 'ओप्पम' का हिंदी रीमेक है.