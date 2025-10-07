आप संतरा कैसे खाते हैं? अक्षय कुमार के सवाल का CM देवेंद्र फडणवीस ने दिया मजेदार जवाब; देखें Video

Akshay Kumar and Devendra Fadnavis | Instagram

मुंबई: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने एक बार फिर अपने अटपटे सवालों से सुर्खियों में छा गए.. 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से “आप आम कैसे खाते हैं?” पूछने के बाद इस बार उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) से पूछा कि “आप ऑरेंज कैसे खाते हैं?” मुंबई में आयोजित FICCI Frames 2025 के मंच पर अक्षय कुमार ने मजाकिया अंदाज में कहा, “25 साल हो गए FICCI को… आज मेरे साथ हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं. जिंदगी में दूसरी बार मुझे किसी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला है. पहली बार प्रधानमंत्री जी का लिया था, अब मुख्यमंत्री जी का ले रहा हूं.”

इसके बाद अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, “पिछली बार मैंने प्रधानमंत्री से पूछा था कि वो आम कैसे खाते हैं, लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था… लेकिन सर, मैं नहीं सुधरूंगा!”

आप संतरा कैसे खाते हैं? सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया मजेदार जवाब

नागपुर और ऑरेंज का कनेक्शन

फिर अक्षय ने फडणवीस से पूछा, “आप नागपुर से हैं, और नागपुर तो अपने ऑरेंज के लिए मशहूर है. तो बताइए सर, आपको संतरा खाना ज्यादा पसंद है या उसका जूस पीना?” मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हंसते हुए बोले कि उन्हें संतरे खाना ज्यादा पसंद है. उन्होंने अपना खास तरीका भी बताया, “मैं संतरे को आधा काटकर उस पर थोड़ा सा नमक छिड़कता हूं और फिर उसे आम की तरह खाता हूं. ये सिर्फ ओजी लोगों को मालूम है जो नागपुर से हैं.”

अक्षय ने हंसते हुए जवाब दिया, “वाह! आज कुछ नया सीखने को मिला… अब मैं भी यही ट्राई करूंगा.”

मंच पर हंसी-ठहाकों का माहौल

अक्षय कुमार और सीएम फडणवीस की इस मजेदार बातचीत पर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा. सोशल मीडिया पर भी इस बातचीत का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.