ICC Women's World Cup 2025: क्रिकेट में कश्मीर राग! पहले PoK पर कमेंट, फिर दी सफाई... सना मीर क्यों हुईं सोशल मीडिया पर ट्रोल?

Sana Mir 'Azad Kashmir' Comment Row: महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के दौरान एक कमेंट्री ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. पाकिस्तान की पूर्व कप्तान और अब कमेंटेटर बन चुकीं सना मीर ने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) का बता दिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और लोगों ने उन्हें कमेंट्री पैनल से हटाने की मांग शुरू कर दी. मामला बढ़ता देख सना को सफाई भी देनी पड़ी.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना महिला वर्ल्ड कप 2025 के एक मैच के दौरान हुई, जिसका आयोजन भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं. पाकिस्तान और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच यह मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो में खेला जा रहा था.

कमेंट्री के दौरान सना मीर पाकिस्तानी खिलाड़ी नतालिया परवेज के बारे में बता रही थीं. तभी उन्होंने नतालिया का परिचय देते हुए कहा कि वो 'आजाद कश्मीर' से आती हैं. आपको बता दें कि पाकिस्तान, PoK को 'आजाद कश्मीर' कहता है.

सोशल मीडिया पर भड़के लोग

सना का यह कमेंट भारतीय फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने सना मीर को जमकर ट्रोल किया. लोगों ने ICC और BCCI से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या इस तरह का दुष्प्रचार मैच के दौरान चलने दिया जाएगा?

It's unfortunate how things are being blown out of proportion and people in sports are being subjected to unnecessary pressure. It is sad that this requires an explanation at public level. My comment about a Pakistan player's hometown was only meant to highlight the challenges… pic.twitter.com/G722fLj17C — Sana Mir ثناء میر (@mir_sana05) October 2, 2025

एक यूजर ने लिखा, "यह जुबान फिसलना नहीं है. उन्होंने पहले 'कश्मीर' कहा, फिर खुद को सुधारते हुए 'आजाद कश्मीर' कहा. उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए." एक अन्य यूजर ने लिखा कि पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं कि "खेल को राजनीति से दूर रखो" और फिर खुद ही ऐसा करते हैं.

भारत सरकार हमेशा से पूरे जम्मू-कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानती आई है, जिसमें PoK भी शामिल है. भारत का साफ कहना है कि PoK पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है.

विवाद बढ़ने पर सना मीर ने दी सफाई

जब विवाद ने तूल पकड़ा तो सना मीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक लंबी पोस्ट लिखकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा:

"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. मेरे कहने का मकसद सिर्फ यह बताना था कि उस खिलाड़ी को पाकिस्तान के एक खास इलाके से आने की वजह से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उसका सफर कितना शानदार रहा है. कृपया इसे राजनीति से न जोड़ें."

सना ने यह भी कहा कि उन्होंने दूसरे खिलाड़ियों के बारे में भी ऐसी ही जानकारी दी थी. अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक स्पोर्ट्स वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जहां से वह खिलाड़ियों के बारे में जानकारी लेती हैं. हालांकि, उन्होंने सफाई तो दी, लेकिन माफी नहीं मांगी. आपको बता दें कि इस मैच में बांग्लादेश की महिला टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया.