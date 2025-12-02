VIDEO: ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर लौटीं स्नेह राणा पहुंची उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, मत्था टेककर लिया भगवान का आशीर्वाद

(Photo Credits ANI)

Sneh Rana Visits Mahakaleshwar Temple: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर और हाल ही में अंडर-19 टी-20 वर्ल्ड कप विजेता टीम की मेंटर स्नेह राणा ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने पहुंची. स्नेह ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा-अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्नेह राणा श्री महाकालेश्वर मंदिर में लोगों के साथ हाथ जोड़कर भजन-कीर्तन में शामिल हुईं और मंदिर के वातावरण का आनंद लिया. उनकी इस भक्ति और उत्साह ने श्रद्धालुओं और क्रिकेट प्रेमियों को भी भावविभोर कर दिया. यह भी पढ़े: WPL 2026 Mega Auction Live Update: महिला प्रीमियर लीग का ऑक्शन जारी, स्नेह राणा को दिल्ली कैपिटल्स ने 50 लाख में खरीदा

महाकालेश्वर मंदिर में लोगों के साथ किया भजन कीर्तन

#WATCH उज्जैन (मध्य प्रदेश): भारतीय क्रिकेटर स्नेह राणा ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा, "मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लगा और यहां पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी। यहां पर हम जब वर्ल्ड कप के दौरान पिछली बार आए थे तो बोलकर गए थे कि ट्रॉफी लेकर आएंगे।… pic.twitter.com/Le1xUpPg0T — ANI_HindiNews (@AHindinews) December 2, 2025

स्नेह राणा ने मीडिया से बातचीत में कहा, “पिछली बार जब हम यहां आए थे तो टीम ने महाकाल जी से मन्नत मांगी थी कि ट्रॉफी लेकर वापस आएंगे.आज वो मन्नत पूरी हुई और मैं ट्रॉफी लेकर बाबा के चरणों में हाजिर हूं। मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लगा और व्यवस्था भी शानदार थी. मैं दुआ करती हूं कि महाकाल जी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और हम बार-बार ट्रॉफी जीतकर यहां आते रहें.