Pakistan: बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस में ब्लास्ट, ट्रेन पटरी से उतरकर पलटी
Blast on Jaffar Express | X

पाकिस्तान के बलूचिस्तान (Balochistan) प्रांत के मस्तुंग जिले के दश्त इलाके में रविवार को जाफर एक्सप्रेस (Jaffar Express) ट्रेन में जोरदार धमाका हुआ. धमाके की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन के छह डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए. हादसे के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए. स्थानीय लोगों और राहत टीमों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला.

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह विस्फोट आईईडी (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) से किया गया था. सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया है और जांच जारी है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार, कई यात्री घायल हुए हैं, हालांकि मृतकों की आधिकारिक संख्या की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है.

कुछ घंटे पहले हुआ था सेना पर हमला

गौर करने वाली बात यह है कि यह धमाका उसी इलाके में हुआ, जहां कुछ घंटों पहले पाकिस्तानी सेना के जवानों पर हमला किया गया था. सेना के जवान उस वक्त रेलवे ट्रैक की सफाई का अभियान चला रहे थे. इससे पहले भी मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस को बलूच विद्रोहियों ने हाईजैक कर लिया था, जिसमें 31 लोगों की मौत हुई थी.

सामने आया Video

बचाव कार्य जारी, महिलाएं और बच्चे भी फंसे

धमाके के बाद मौके से आई तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाएं और बच्चे सहित कई यात्री डिब्बों में फंसे हुए थे. रेस्क्यू टीमें क्रेनों और कटर मशीनों की मदद से डिब्बों को खोलकर अंदर फंसे लोगों को निकाल रही हैं. स्थानीय प्रशासन ने नजदीकी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी है.