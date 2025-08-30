एलन मस्क की AI कंपनी ने अपने पूर्व इंजीनियर पर किया केस, OpenAI को सीक्रेट्स देने का आरोप

एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI ने अपने एक पुराने इंजीनियर पर मुकदमा कर दिया है. कंपनी का आरोप है कि इस इंजीनियर ने उनके 'ग्रोक' (Grok) चैटबॉट से जुड़े टॉप सीक्रेट्स चुराए और उन्हें लेकर प्रतिद्वंद्वी कंपनी OpenAI में नौकरी करने चला गया.

गुरुवार को कैलिफोर्निया की एक अदालत में दायर अपनी शिकायत में, मस्क की कंपनी ने कहा कि Xuechen Li नाम के इस इंजीनियर ने 'ChatGPT से भी बेहतर फीचर्स वाली AI टेक्नोलॉजी' से जुड़ी गोपनीय जानकारी चुराई है. आरोप है कि वह इस महीने OpenAI में अपनी नई नौकरी में इन सीक्रेट्स का इस्तेमाल करने वाला था.

इस मामले में अभी तक ली या OpenAI की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस केस में OpenAI को आरोपी नहीं बनाया गया है, केस सिर्फ इंजीनियर के खिलाफ है.

क्यों खास है यह मामला?

यह मामला सिर्फ एक चोरी का नहीं है, बल्कि यह एलन मस्क और OpenAI के बीच चल रही तगड़ी दुश्मनी को भी दिखाता है. आपको बता दें कि एलन मस्क OpenAI के सह-संस्थापक रह चुके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन पर यह आरोप लगाते हुए केस कर दिया था कि कंपनी मानवता की भलाई के अपने मूल मिशन से भटक गई है. इसके अलावा, आजकल बड़ी टेक कंपनियों के बीच अच्छे AI टैलेंट को अपनी ओर खींचने की जबरदस्त होड़ मची हुई है.

क्या हैं पूरे आरोप?

मुकदमे के अनुसार, ली ने पिछले साल xAI में एक इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया था, जहाँ उन्होंने ग्रोक को ट्रेन और डेवलप करने में मदद की. कंपनी का कहना है कि ली ने जुलाई में OpenAI से नौकरी का ऑफर स्वीकार करने और xAI के 7 मिलियन डॉलर के स्टॉक बेचने के ठीक बाद कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स चुरा लिए.

शिकायत में यह भी कहा गया है कि 14 अगस्त को एक मीटिंग के दौरान, ली ने कंपनी की फाइलें चुराने और 'अपने सबूत मिटाने' की बात कबूल की थी. बाद में, कंपनी को उसके डिवाइस पर और भी चुराई गई सामग्री मिली जिसके बारे में उसने नहीं बताया था.

xAI का मानना है कि इन सीक्रेट्स की मदद से OpenAI अपने ChatGPT को और बेहतर बना सकता है. अब मस्क की कंपनी ने अदालत से हर्जाने के तौर पर पैसों की मांग की है (राशि नहीं बताई गई है) और साथ ही ली को OpenAI में काम करने से रोकने के लिए एक आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया है.