HP में बड़ी छंटनी: 2028 तक 6,000 लोगों की नौकरी जाने का खतरा, अब AI पर होगा कंपनी का फोकस

कंप्यूटर और लैपटॉप बनाने वाली दिग्गज कंपनी HP Inc. ने मंगलवार को एक बड़ी घोषणा की है. कंपनी ने बताया है कि वह साल 2028 तक दुनिया भर में अपने स्टाफ से 4,000 से 6,000 कर्मचारियों की कटौती करने वाली है. कंपनी का कहना है कि वह अपने कामकाज को तेज करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने के लिए यह कदम उठा रही है.

किन विभागों पर पड़ेगा असर?

HP के CEO एनरिक लोरेस (Enrique Lores) ने बताया कि इस छंटनी का सबसे ज्यादा असर इन तीन टीमों पर देखने को मिलेगा:

प्रोडक्ट डेवलपमेंट (नए प्रोडक्ट बनाने वाली टीम)

इंटरनल ऑपरेशन्स (कंपनी का अंदरूनी कामकाज संभालने वाले)

कस्टमर सपोर्ट (ग्राहकों की मदद करने वाली टीम)

लोरेस ने कहा, "हमें उम्मीद है कि इस फैसले से अगले तीन सालों में कंपनी को करीब 1 बिलियन डॉलर (अरबों रुपये) की बचत होगी." इससे पहले फरवरी में भी कंपनी ने पुनर्गठन (Restructuring) के नाम पर 1,000 से 2,000 कर्मचारियों को निकाला था.

HP में बड़ी छंटनी: 2028 तक 6,000 लोगों की नौकरी जाने का खतरा (Photo : AI)

AI कंप्यूटर्स की मांग बढ़ी

कंपनी अब पूरी तरह से AI पर फोकस कर रही है. अच्छी खबर यह है कि बाजार में AI वाले कंप्यूटर्स (AI-enabled PCs) की मांग तेजी से बढ़ रही है. पिछले कुछ महीनों में HP ने जितने कंप्यूटर बेचे हैं, उनमें से 30% से ज्यादा AI वाले पीसी थे.

महंगे चिप्स से बढ़ी चुनौती

सिर्फ छंटनी ही नहीं, कंपनी के सामने महंगाई की भी चुनौती है. मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में मेमरी चिप्स (Memory Chips) की कीमतें बढ़ रही हैं. इसका कारण यह है कि बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स इन चिप्स को भारी मात्रा में खरीद रहे हैं. इसका सीधा असर HP, Dell और Acer जैसी कंपनियों के मुनाफे पर पड़ सकता है.

HP का कहना है कि 2026 के दूसरे हिस्से में इस महंगाई का असर ज्यादा दिख सकता है. हालांकि, कंपनी के पास अभी पहले छह महीनों के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है.

कमाई का हाल

अगर कमाई की बात करें, तो पिछली तिमाही में HP का रेवेन्यू (कमाई) 14.64 बिलियन डॉलर रहा, जो उम्मीद से बेहतर था. लेकिन कंपनी ने आने वाले समय के लिए जो मुनाफे का अनुमान लगाया है, वह बाजार की उम्मीदों से थोड़ा कम है.