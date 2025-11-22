VIDEO: भारत-ऑस्ट्रेलिया-कनाडा मिलकर बनाएंगे ACITI पार्टनरशिप, भविष्य की टेक्नोलॉजी पर होगा काम; G20 में PM मोदी का बड़ा ऐलान
ACITI Partnership News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी अल्बनीज और कनाडा के PM मार्क कार्नी ने G20 समिट के दौरान एक नए त्रिपक्षीय समझौते की नींव रखी. इसे ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन यानी ACITI पार्टनरशिप नाम दिया गया है. इसका मकसद तीनों लोकतांत्रिक देशों को तकनीक और इनोवेशन के क्षेत्र में एक मजबूत टीम की तरह आगे बढ़ाना है.

भारत-ऑस्ट्रेलिया-कनाडा मिलकर शुरू करेंगे नई ACITI टेक पार्टनरशिप

भविष्य की टेक्नोलॉजी पर होगा काम

ACITI पार्टनरशिप के तहत ऐसे सेक्टरों पर जोर दिया जाएगा, जिनका आने वाले समय में दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा. इसमें क्लीन एनर्जी, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना और नई उभरती टेक्नोलॉजी शामिल है. सरकार का मानना है कि इन क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास करने से तीनों देशों को ग्लोबल लेवल पर फायदा मिलेगा और रिसर्च और डेवलपमेंट में भी तेजी आएगी.

मजबूत सप्लाई चेन और क्लीन एनर्जी का लक्ष्य

कोरोना के समय दुनिया ने सप्लाई चेन की कमजोरियों को करीब से देखा. ऐसे में ACITI का एक बड़ा उद्देश्य है कि जरूरी सामान और टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम हो और अलग-अलग देशों में सुरक्षित और मजबूत सप्लाई सिस्टम तैयार किया जाए. साथ ही साफ ऊर्जा के सिस्टम को बढ़ावा देकर प्रदूषण कम करने और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा.

AI का बड़े पैमाने पर उपयोग की तैयारी

इस साझेदारी के तहत AI को आम लोगों की जिंदगी में आसान तरीके से उतारने की कोशिश भी की जाएगी. तीनों देश मिलकर ऐसे इनोवेशन और टेक सॉल्यूशन तैयार करेंगे, जो हेल्थकेयर, शिक्षा और उद्योगों में बड़े बदलाव ला सकते हैं.

'आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य'

PM मोदी ने साफ कहा कि यह पहल सिर्फ तीन देशों की साझेदारी नहीं, बल्कि एक ऐसे भविष्य की तैयारी है जो ज्यादा सुरक्षित, सक्षम और तकनीकी रूप से मजबूत होगा. उन्होंने भरोसा जताया कि यह कदम दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाएगा.