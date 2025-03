Earthquake in Afghanistan: म्यांमार-थाईलैंड के बाद अफगानिस्तान में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, दहशत में लोग

Earthquake in Afghanistan: म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार (28 मार्च) को आए भूकंप से तबाही मची हुई है. अफगानिस्तान में शनिवार तड़के करीब साढ़े चार बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 आंकी गई है. भूकंप का केंद्र काबूल से 248 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था. फिलहाल इस भूकंप में अभी तक जान-माल की हानि की कोई खबर नहीं है.

वहीं म्यांमार में विनाशकारी भूकंप से झटके के बाद बड़ी संख्या में मौत हुई हैं. भूकंप, का केंद्र सागाइंग के उत्तर-पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर था. झटके म्यांमार, थाईलैंड, पूर्वोत्तर भारत और चीन के कुछ हिस्सों में झटके महसूस किए. भूकंप इतना तीव्र था कि बैंकॉक में मेट्रो और रेल सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गईं, जिससे निवासियों में व्यापक दहशत फैल गई. यह भी पढ़े: म्यांमार में विनाशकारी भूकंप; हजारों की मौत की आशंका, थाईलैंड में 100 से अधिक लोग लापता

An earthquake with a magnitude of 4.7 on the Richter Scale hit Afghanistan at 5.16 IST today

(Source - National Center for Seismology) pic.twitter.com/PkfTSO1k6v

— ANI (@ANI) March 29, 2025