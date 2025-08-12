Earthquake in Indonesia: इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.3, मची अफरातफरी; VIDEO

Representational Image |

Earthquake in Indonesia: इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.3 रही. भूकंप से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन सुनामी का कोई खतरा नहीं है और अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं आई है. भारतीय राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र 39 किलोमीटर नीचे था. भूकंप के बाद अधिकारियों ने नुकसान की पुष्टि नहीं की है.

सुनामी का कोई खतरा नहीं

राहत वाली बात है कि अधिकारियों ने बताया कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है. फिलहाल किसी के घायल होने या किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली है. इंडोनेशिया में इससे पहले 7 अगस्त को भी 4.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र जमीन से 106 किलोमीटर नीचे था. यह भी पढ़े: Turkiye Earthquake News: तुर्की के पश्चिमी हिस्से में 6.1 तीव्रता का भूकंप, कई प्रांतों में महसूस हुए झटके; हताहतों की खबर नहीं

इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके

Structural damages have been reported after the M6.4 earthquake in the Sarmi regency, Papua province, Indonesia (August 12, 2025 at 5.24 PM local time). 🎬Femi Somalinggi 📸 Kaka Ako pic.twitter.com/N9u9CiKe5m — RenderNature (@RenderNature) August 12, 2025

दोपहर 1 बजकर 54 मिनट पर आया भूकप

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र (NCS) के अनुसार, 12 अगस्त 2025 को दोपहर 1 बजकर 54 मिनट (IST) पर पश्चिमी पापुआ, इंडोनेशिया में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया.भूकंप के झटके अचानक महसूस होते ही धरती कांपने लगी, जिससे लोग डर के मारे अपने घरों से भागने लगे.

भूकंप क्यों आता है?

भूकंप धरती की सतह पर टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने या खिसकने से आते हैं. जब ये प्लेटें दबाव के कारण अचानक एक दूसरे से अलग होती हैं, तो ऊर्जा मुक्त होती है, जो भूकंप के रूप में महसूस होती है.