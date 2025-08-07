Asia Cup 2025 Format: वनडे या टी20? किस फॉरमेट में खेला जाएगा आगामी एशिया कप, बस एक क्लिक पर जानें टूर्नामेंट से जुड़ी पूरी डिटेल्स

Asia Cup 2025(Photo credits: X/@ACCMedia1)

Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां संस्करण सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? अरुण जेटली स्टेडियम में पुरानी दिल्ली 6 बनाम वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. सभी आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर 4 स्टेज में जाएंगी, जहां चार टीमों के बीच मुकाबले होंगे. इसके बाद टॉप दो टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी. इस इवेंट के लिए जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान भी हो सकता है. मगर, इस बीच कई फैंस के जहन में सवाल है कि इस बार एशिया कप किस फॉरमेट में खेला जाएगा? चलिए इसके बारे में जानते हैं.

एशिया कप 2025 की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं. इस बार एशिया कप टी20 फॉरमेट में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से होगा और यूएई में खेला जाएगा. टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को खेला जाएगा. वहीं, इसका फाइनल मैच 28 सितंबर से खेला जाएगा.

कौन संभालेगा टीम इंडिया की कमान?

9 सितंबर से खेला जाने वाला एशिया कप इस बार टी20 फॉरमेट में खेला जाने वाला है, यानि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस टूर्नामेंट में नजर नहीं आएंगे. ऐसे में रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ही एशिया कप में टीम इंडिया की अगुवाई करेंगे. हालांकि, अभी तक एशिया कप में कप्तानी को लेकर ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.

एशिया कप 2025 के ग्रुप्स:

ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान

ग्रुप B: बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग

एशिया कप 2025 का वेन्यू:

एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने घोषणा की है कि इस टूर्नामेंट के सभी मैच दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे.

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई

शेख ज़ायेद स्टेडियम, अबू धाबी

एशिया कप 2025 की टीमें: भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग इन सभी टीमों ने अभी तक अपने आधिकारिक स्क्वॉड की घोषणा नहीं की है.