IPL 2026 Mini Auction Date: अबू धाबी में होने जा रही आईपीएल के 19वें सत्र का हाई-वोल्टेज मिनी नीलामी, जानिए Etihad Arena में कब सजेगी खिलाड़ियों की बाजार

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शनCredit: X/@IPL)

IPL 2026 Mini Auction Date: आईपीएल 2026 सीज़न की तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है. 15 नवंबर को रिटेंशन विंडो बंद होने के साथ ही फैंस की निगाहें अब मिनी ऑक्शन पर टिक गई हैं, जो 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में आयोजित किया जाएगा. पिछले दो सीज़न की तरह इस बार भी नीलामी मध्य पूर्व में ही होगी, लेकिन खिलाड़ियों का पूल छोटा होने के कारण पूरा कार्यक्रम एक ही दिन में पूरा कर लिया जाएगा. इस बार कुल 173 खिलाड़ियों को टीमों ने रिटेन किया है, जिनमें 49 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं. इसके बाद नीलामी के लिए 77 जगहें खाली बची हैं. सभी दस फ्रेंचाइजी मिलकर ₹237.55 करोड़ की भारी-भरकम राशि लेकर मिनी ऑक्शन में उतरेंगी, जिससे इस बार बोली में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है. आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले टीमों ने की रिटेंशन लिस्ट जारी; बड़े नामों की हुई छुट्टी, यहां देखें पर्स और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट

ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मिनी ऑक्शन में फ्रेंचाइजी RTM (राइट टू मैच) कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी. यानी कोई भी टीम अपने रिलीज़ किए गए खिलाड़ियों को नीलामी के दौरान वापस नहीं खरीद सकेगी.

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन: अबू धाबी में हाई-वोल्टेज बोली

आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने अपनी आधिकारिक घोषणा में बताया कि नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में होगी. पिछले दो सालों में भी नीलामी UAE में आयोजित की गई थी, और इस बार भी यह सिलसिला जारी रहेगा. चूंकि यह मिनी ऑक्शन है, इसलिए खिलाड़ी कम होंगे और बोली प्रक्रिया तेज़ और कॉम्पैक्ट रहने की उम्मीद है.

KKR और CSK के पास सबसे बड़ी पर्स

फ्रेंचाइजियों में कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे मजबूत स्थिति में है. टीम के पास सबसे बड़ा पर्स ₹64.3 करोड़ है, जिससे वे कई बड़े नाम खरीदने की स्थिति में होंगी. दूसरे स्थान पर है चेन्नई सुपर किंग्स, जिनके पास ₹43.4 करोड़ बचे हैं और उन्हें 9 स्लॉट भरने हैं, जिनमें 4 विदेशी जगहें भी शामिल हैं। इससे साफ है कि CSK नीलामी में आक्रामक रहने वाली है. , एसआरएच (25.5 करोड़), एलएसजी (22.95 करोड़), डीसी (21.8 करोड़), आरसीबी (16.4 करोड़), आरआर (16.05 करोड़), जीटी (12.9 करोड़), पीबीकेएस (11.5 करोड़) और एमआई (2.75 करोड़).

मुंबई इंडियंस ने 20 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, लेकिन उनके पास सिर्फ ₹2.75 करोड़ बचे हैं और एक ही विदेशी स्लॉट खाली है. गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के पास भी लगभग भरी हुई टीमें हैं और बहुत कम स्लॉट उपलब्ध हैं.