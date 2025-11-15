IPL 2026 Retention List: आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले टीमों ने की रिटेंशन लिस्ट जारी; बड़े नामों की हुई छुट्टी, यहां देखें पर्स और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट

IPL 2026 Retention List: आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले शुक्रवार को सभी 10 फ्रेंचाइज़ियों ने अपने-अपने रिटेन और रिलीज़ किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी हैं. इस बार कई टीमों ने बड़े नामों को रिलीज़ कर नई रणनीति के तहत टीम पुनर्गठन शुरू किया है. सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रहा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ ट्रेड, जिसमें रवींद्र जडेजा को आरआर में ट्रेड कर दिया गया, जबकि संजू सैमसन अब सीएसके की जर्सी में नजर आएंगे. इस डील के तहत इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन को भी राजस्थान भेजा गया है. आईपीएल 2025 की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना मुख्य कोर कायम रखा है. राजत पाटीदार की कप्तानी में टीम ने विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और जोश हेज़लवुड जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को रिटेन किया है. लियाम लिविंगस्टोन और लुंगी एन्गीडी को हालांकि टीम ने रिलीज़ कर दिया. आरसीबी के पास अब 16.4 करोड़ रुपये का पर्स शेष है. आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा फैसला, मथीशा पथिराना, डेवोन कॉन्वे और रचिन रवींद्र किया रिलीज़, संजू सैमसन की एंट्री
पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने 12 खिलाड़ियों को रिलीज़ किया है, जिनमें मथीशा पथिराना, डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर जैसे नाम शामिल हैं. टीम के पास अब 43.4 करोड़ रुपये की पर्स रकम बची है, जिससे आने वाले ऑक्शन में बड़े साइनिंग की उम्मीद की जा रही है. केकेआर ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने लंबे समय के स्टार खिलाड़ी आंद्रे रसेल को रिलीज़ कर दिया है. इसके अलावा टीम ने वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डी कॉक और मोइन अली जैसे खिलाड़ियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया. अब टीम के पास 64.3 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची पर्स है, जिससे वे ऑक्शन में आक्रामक रुख अपना सकती है.
ऑक्शन से पहले टीमों का पर्स बैलेंस: केकेआर (64.3 करोड़), सीएसके (43.4 करोड़), एसआरएच (25.5 करोड़), एलएसजी (22.95 करोड़), डीसी (21.8 करोड़), आरसीबी (16.4 करोड़), आरआर (16.05 करोड़), जीटी (12.9 करोड़), पीबीकेएस (11.5 करोड़) और एमआई (2.75 करोड़)
10 फ्रेंचाइजी द्वारा जारी खिलाड़ियों की पूरी सूची
चेन्नई सुपर किंग्स: राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, सी आंद्रे सिद्दार्थ, रचिन रवींद्र, डेवोन कॉनवे, सैम कुरेन (ट्रेड), रवींद्र जड़ेजा (ट्रेड), दीपक हुडा, विजय शंकर, शेख रशीद, कमलेश नागरकोटी और मथीशा पथिराना
दिल्ली कैपिटल्स: फाफ डु प्लेसिस, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, डोनोवन फरेरा (ट्रेड), सेदिकुल्लाह अटल, मनवंत कुमार, मोहित शर्मा, दर्शन नालकांडे
गुजरात टाइटंस: शेरफेन रदरफोर्ड (व्यापार), महिपाल लोमरोर, करीम जनत, दासुन शनाका, गेराल्ड कोएत्ज़ी, कुलवंत खेजरोलिया
कोलकाता नाइट राइडर्स: आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डी कॉक, मोइन अली, एनरिक नॉर्टजे, मयंक मार्कंडेय (ट्रेड)
लखनऊ सुपर जाएट्स: आर्यन जुयाल, डेविड मिलर, युवराज चौधरी, राजवर्धन हैंगरगेकर, शार्दुल ठाकुर (ट्रेड), आकाश दीप, रवि बिश्नोई, शमर जोसेफ
मुंबई इंडियंस: सत्यनारायण राजू, रीस टॉपले, केएल श्रीजीत, कर्ण शर्मा, अर्जुन तेंदुलकर, बेवॉन जैकब्स, मुजीब उर रहमान, लिज़ाद विलियम्स, विग्नेश पुथुर
पंजाब किंग्स: ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंग्लिस, आरोन हार्डी, कुलदीप सेन
राजस्थान रॉयल्स: संजू सैमसन, नितीश राणा, वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्षाना
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: स्वास्तिक चिकारा, मयंक अग्रवाल, टिम सीफर्ट, लियाम लिविंगस्टोन, मनोज भंडागे, लुंगी एनगिडी, ब्लेसिंग मुजरबानी, मोहित राठी
सनराइजर्स हैदराबाद: मोहम्मद शमी (ट्रेड), एडम ज़म्पा, राहुल चाहर, वियान मुल्डर, अभिनव मनोहर, अथर्व तायडे, सचिन बेबी
रिटेन खिलीड़ियों कग लिस्ट(IPL 2026 List of retained players)
चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एम.एस. धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस। ट्रेडेड इन: संजू सैमसन।
दिल्ली कैपिटल्स: अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, करुण नायर, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, अजय मंडल, कुलदीप यादव, मिशेल स्टार्क, टी. नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा। ट्रेड इन: नितीश राणा.
गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बरार, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव
कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे, सुनील नरेन, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, वरुण चक्रवर्ती, लवनिथ सिसौदिया, रहमानुल्लाह गुरबाज़, रमनदीप सिंह, अंकुल रॉय, रोवमैन पॉवेल, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, चेतन सकारिया, स्पेंसर जॉनसन
लखनऊ सुपर जाइंट्स: अब्दुल समद, आयुष बडोनी, एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, हिम्मत सिंह, ऋषभ पंत (कप्तान), निकोलस पूरन, मिशेल मार्श, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, अवेश खान, मोहसिन खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह। व्यापारित: मोहम्मद शमी
मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकलटन, रॉबिन मिंज, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रित बुमरा, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफनजर, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक
शामिल: शेरफेन रदरफोर्ड (जीटी से), मयंक मार्कंडेय (केकेआर से), शार्दुल ठाकुर (एलएसजी से)
पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद
राजस्थान रॉयल्स: शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, कुणाल राठौड़, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, शिम्रोन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, आकाश मधवाल, कुमार कार्तिकेय सिंह, तुषार देशपांडे, फजलहक फारूकी, क्वेना मफाका, अशोक शर्मा, नंद्रे बर्गर। ट्रेडेड इन: रवींद्र जड़ेजा, सैम कुरेन
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा
सनराइजर्स हैदराबाद: पैट कमिंस (कप्तान), ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंडु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी