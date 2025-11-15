CSK Retentions for IPL 2026: आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा फैसला, मथीशा पथिराना, डेवोन कॉन्वे और रचिन रवींद्र किया रिलीज़, संजू सैमसन की एंट्री

Matheesha Pathirana (Photo credit: X @ChennaiIPL)

CSK Retentions for IPL 2026: आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने टीम में बड़ा बदलाव करते हुए कई प्रमुख खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया है. पांच बार की चैंपियन सीएसके ने अपने कमजोर प्रदर्शन के बाद यह फैसला लिया. आईपीएल 2025 में सीएसके का अभियान बेहद निराशाजनक रहा, जहां टीम 10 मैचों में सिर्फ 4 जीत दर्ज कर पाई और अंकतालिका में सबसे नीचे रही. नए सीजन को लेकर सीएसके ने अपने पाले में बड़े फेरबदल किए हैं. टीम ने श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रवींद्र और ओपनर डेवोन कॉनवे को रिलीज़ कर दिया. इनके अलावा, टीम ने विजय शंकर, दीपक हुड्डा, आंद्रे सिद्धार्थ, कमलेश नागरकोटी, वंश बेदी और राहुल त्रिपाठी को भी रिलीज़ लिस्ट में रखा है. कोलकाता नाईट राइडर्स ने जारी की रिटेंशन सूची, आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डी कॉक, नॉर्ट्जे और मोईन अली की हुई छुट्टी

टीम में ट्रेड के जरिए भी बदलाव देखने को मिला है. चेन्नई ने राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन को ट्रेड किया है, जबकि रवींद्र जडेजा और सैम करन अब राजस्थान की टीम का हिस्सा होंगे. संजू सैमसन की एंट्री से सीएसके की बैटिंग लाइन-अप को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

आईपीएल 2026 से पहले सीएसके के रिलीज़ किए गए खिलाड़ियों की सूची

For all the yellovely memories.💛

Thank you, Super Kings!🦁#WhistlePodu pic.twitter.com/DqJ2zguoLy

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 15, 2025

आईपीएल ऑक्शन में चेन्नई अब अपनी टीम को नए ढंग से बनाने की कोशिश करेगी, जहां नए चेहरों के साथ जीत की राह पर लौटने की रणनीति होगी. देखना दिलचस्प होगा कि टीम किस प्रकार नए खिलाड़ियों को चुनती है और खिताब का दावेदार बनने के लिए कौन-कौन से नाम सामने आते हैं.

आईपीएल 2026 के ऑक्शन की तैयारियों के बीच सीएसके का यह फैसला फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है. खिलाड़ी रिलीज़ करने से लेकर स्टार खिलाड़ियों के ट्रेड तक, फ्रेंचाइजी शायद नई शुरुआत करना चाहती है. अगले सीजन में उम्मीद की जा रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स एक बदली और मजबूत टीम के साथ मैदान में उतरेगी.