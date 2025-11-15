KKR Retentions for IPL 2026: कोलकाता नाईट राइडर्स ने जारी की रिटेंशन सूची, आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डी कॉक, नॉर्ट्जे और मोईन अली की हुई छुट्टी

Andre Russell (Photo credit: X @KKRiders)

KKR Retentions for IPL 2026: आईपीएल 2026 की तैयारियों के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बड़ा फैसला लेते हुए आंद्रे रसेल को रिलीज़ कर दिया है. 15 नवंबर को रिटेंशन की अंतिम तारीख पूरी होने से पहले KKR ने कुल पांच खिलाड़ियों को रिलीज़ करने का निर्णय लिया. सबसे बड़ा नाम रहा आंद्रे रसेल, जो 2014 से KKR का अहम हिस्सा रहे और टीम को 2014 और 2024 में खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले मेगा ट्रेड ने मचाई हलचल! मोहम्मद शमी, नितीश राणा, संजू सैमसन, रवीन्द्र जडेजा की बदली जर्सी और ठिकाना

केकेआर के रिटेन और रिलीज़ खिलाड़ियों की सूची

MEGA PURSE FOR KKR 🚨

रसेल के अलावा वेंकटेश अय्यर को भी टीम ने रिलीज़ कर दिया. पिछले सीजन में वे KKR के सबसे महंगे खिलाड़ी थे, जिन्हें फ्रेंचाइज़ी ने 23.75 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था. इसके साथ ही क्विंटन डी कॉक, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की है, उन्हें भी सूची से बाहर कर दिया गया है.

इसी तरह मोईन अली और तेज़ गेंदबाज़ एनरिच नॉर्ट्जे को भी KKR ने रिलीज़ कर दिया है. इन बड़े नामों के बाहर होने से स्पष्ट है कि KKR अगले सीजन के लिए अपने स्क्वॉड का बड़ा पुनर्गठन करने जा रही है.