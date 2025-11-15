IPL 2026 Retention: आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले मेगा ट्रेड ने मचाई हलचल! मोहम्मद शमी, नितीश राणा, संजू सैमसन, रवीन्द्र जडेजा की बदली जर्सी और ठिकाना
आईपीएल ट्रॉफी (Photo credits: X/@IPL)

IPL 2026: आईपीएल 2026 के रिटेंशन डेडलाइन से ठीक पहले BCCI ने सभी आधिकारिक ट्रेड्स की सूची जारी कर दी है, जिससे पिछले कुछ दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है. कई बड़े नामों की टीम बदलने की चर्चाओं के बीच अब सबकुछ साफ हो गया है, और इस बार के ट्रेड विंडो ने IPL इतिहास में कुछ बेहद चौंकाने वाले और अहम बदलाव दर्ज किए हैं. IPL 2026 के आधिकारिक ट्रेड्स ने अब यह साफ कर दिया है कि आगामी सीज़न बेहद रोमांचक होने वाला है. बड़े-बड़े खिलाड़ी नई टीमों के साथ उतरेंगे, और रणनीतियां पूरी तरह बदल चुकी हैं. फैंस अब रिटेंशन लिस्ट और मेगा ऑक्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जहां और भी बड़े फैसले होने तय हैं. आइपीएल मिनी ऑक्शन से पहले जानिए कौन रहेगा, किसकी होगी छुट्टी? जानें कब और कहां देखें रिटेंशन का लाइव प्रसारण

शमी की नई पारी, LSG ने किया बड़ा दांव

सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव रहा मोहम्मद शमी का सनराइजर्स हैदराबाद से लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) में आना. 35 वर्षीय शमी को LSG ने ऑल-कैश डील में शामिल किया है.

शमी को SRH ने 2025 मेगा ऑक्शन में 10 करोड़ में खरीदा था, और LSG भी IPL 2026 में उन्हें वही राशि देगी. दिल्ली कैपिटल्स भी इस तेज़ गेंदबाज़ को अपनी टीम में शामिल करना चाह रही थी, लेकिन SRH ने अंत में LSG के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी और यह डील पूरी हुई. इस बदलाव के साथ शमी IPL 2026 में नई फ्रेंचाइज़ी के साथ अपनी तेज़ गेंदबाज़ी का जलवा बिखेरते नज़र आएंगे.

नितीश राणा DC में, डोनोवन फरेरा की RR वापसी

शमी के बाद एक और बड़ा बदलाव रहा नितीश राणा का राजस्थान रॉयल्स से दिल्ली कैपिटल्स की ओर रुख करना. DC ने राणा को खरीदने के लिए RR को 4.2 करोड़ रुपये की ऑल-कैश डील दी है. इसके साथ ही दिल्ली ने डोनोवन फरेरा को राजस्थान रॉयल्स को 1 करोड़ में ट्रेड किया है, जो उनके 2025 के 75 लाख के वेतन से अधिक है यानी RR ने उन्हें भरोसे के साथ वापस अपनी टीम में शामिल किया है.

अर्जुन तेंदुलकर और मयंक मार्कंडे के ट्रेड भी पूरे

मशहूर तेज़ गेंदबाज़ अर्जुन तेंदुलकर ने भी नई टीम की ओर कदम बढ़ाया है. वह मुंबई इंडियंस से LSG में अपने मौजूदा 30 लाख रुपये की फीस पर शामिल हुए हैं. दूसरी ओर, मयंक मार्कंडे की मुंबई इंडियंस में वापसी हुई है, और MI ने उन्हें 30 लाख में वापस शामिल किया है.

सीजन का सबसे बड़ा मेगा-ट्रेड: संजू सैमसन CSK पहुंचे, रविंद्र जडेजा RR में

IPL 2026 ट्रेड विंडो का सबसे सनसनीखेज और चर्चित बदलाव रहा संजू सैमसन का चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में जाना और रविंद्र जडेजा का राजस्थान रॉयल्स (RR) में ट्रांसफर होना.

इस मेगा-डील में सैम करन भी RR पहुंचे हैं, जिसे इस साल का सबसे जटिल और बड़ा ट्रेड माना जा रहा है. CSK और RR दोनों ही टीमों के लिए यह बदलाव उनके स्क्वॉड संतुलन और रणनीति को पूरी तरह बदल देगा.