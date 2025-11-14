IPL 2026 Retention: आइपीएल मिनी ऑक्शन से पहले जानिए कौन रहेगा, किसकी होगी छुट्टी? जानें कब और कहां देखें रिटेंशन का लाइव प्रसारण

आईपीएल ट्रॉफी (Photo credits: X/@IPL)

IPL 2026 Retention: 15 नवंबर 2025 को आईपीएल कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण तारीख आ गई है. आईपीएल 2026 की रिटेंशन डेडलाइन आज शाम 5 बजे (IST) पर खत्म हो रही है, जिसके बाद सभी दस फ्रेंचाइजी को अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की अंतिम सूची बीसीसी को सौंपनी है. इस डेडलाइन के साथ आईपीएल के अगले सीजन की तैयारियां तेज हो गई हैं.​ इस साल आईपीएल में मेगा ऑक्शन नहीं होगा, बल्कि मिनी ऑक्शन होगा. इसके चलते फ्रेंचाइजी अपनी रणनीति के अनुसार खिलाड़ियों को रिटेन या रिलीज कर सकती हैं. इस बीच कई बड़े ट्रेड भी हुए हैं. 15 दिसंबर को भारत में आईपीएल की मिनी ऑक्शन, जानिए महिला प्रीमियर लीग की कब और कहां लगेगी बोली

शार्दुल ठाकुर एलएसजी से एमआई चले गए, शेरफेन रदरफोर्ड गुजरात टाइटंस से एमआई चले गए. लेकिन सबसे बड़ी चर्चा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच संजू समसन, रविंद्र जडेजा और सैम कुर्रन के बीच होने वाले मेगा ट्रेड की है. अगर यह ट्रेड बीसीसी की मंजूरी पाता है, तो यह आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड बन सकता है.​

आईपीएल 2026 रिटेंशन नियम

टीमें जितने चाहें उतने खिलाड़ी रिटेन कर सकती हैं.

हर स्क्वॉड में 18 से 25 खिलाड़ी होने चाहिए.

कुल खर्च ₹120 करोड़ के सैलरी कैप के भीतर रहना चाहिए.​

आईपीएल 2026 ऑक्शन कब होगा?

आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा. यह दूसरी बार लगातार आईपीएल ऑक्शन विदेश में हो रहा है. पिछले साल आईपीएल 2025 का ऑक्शन जेद्दाह, सऊदी अरब में हुआ था.​

कहां देखें आईपीएल की रिटेंशन लाइव?

आईपीएल की आधिकारिक ब्रॉडकास्टर Star Sports है. आईपीएल 2026 रिटेंशन शो शाम 5 बजे से Star Sports 2 पर हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में लाइव देखा जा सकता है. इसके अलावा, जियोस्टार ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.​

आज की रिटेंशन डेडलाइन के बाद आईपीएल 2026 की टीमें अपनी रणनीति के अनुसार खिलाड़ियों को रिटेन या रिलीज करेंगी. बड़े ट्रेड, नए नाम और रोमांचक ऑक्शन की तैयारी अब शुरू हो गई है. फैंस आज शाम 5 बजे से Star Sports और जियोस्टार पर लाइव अपडेट्स देख सकते हैं.