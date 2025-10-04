IND vs WI 1st Test 2025 Scorecard: पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराया, भारतीय खिलाड़ियों ने मचाया तांडव, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

भारतीय क्रिकेट टीम(Photo Credit: X/@BCCI)

India National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज़ को एक पारी और 140 रनों से हराते हुए दो मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली. वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाज़ों के सामने उनकी पहली पारी मात्र 162 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में भारत ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए 448/5 पर पारी घोषित की और वेस्टइंडीज़ पर विशाल बढ़त बना ली. टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर बनाए 448 रन, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल ने जड़ा शतक, यहां देखें दूसरे दिन का स्कोरकार्ड

दूसरी पारी में भी वेस्टइंडीज़ की स्थिति कमजोर रही और पूरी टीम 146 रन पर ढेर हो गई. भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर दबदबा बनाया. रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 13 ओवर में 4 विकेट चटकाए, जबकि मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके. कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट अपने नाम किए. वेस्टइंडीज़ की ओर से एलिक एथनेज़ ने 38 रन और जस्टिन ग्रीव्स ने 25 रन की पारी खेली, लेकिन कोई भी बल्लेबाज़ लंबी साझेदारी नहीं कर सका.

भारत ने पहली पारी में शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए 448/5 रन बनाकर मैच पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया. टीम की ओर से सबसे बड़ा योगदान ध्रुव जुरेल ने दिया, जिन्होंने शानदार 125 रन की पारी खेली. उनके साथ रविंद्र जडेजा ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 104 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली. दोनों के बीच लंबी साझेदारी ने वेस्टइंडीज़ के गेंदबाजों को थका दिया. इसके अलावा कप्तान शुभमन गिल ने 50 रन और केएल राहुल ने धैर्यपूर्वक खेलते हुए 100 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. शुरुआत में यशस्वी जायसवाल ने भी 36 रन बनाकर तेजी से रन जोड़े. भारतीय बल्लेबाज़ों ने जिम्मेदारी से बल्लेबाज़ी करते हुए किसी भी मौके पर दबाव नहीं बनने दिया. वेस्टइंडीज़ की ओर से रोस्टन चेज़ ने 2 विकेट लिए जबकि जेडन सील्स, जॉमेल वॉरिकन और खारी पियरे को 1-1 सफलता मिली.

वेस्टइंडीज़ की पहली पारी 162 रन पर सिमट गई, जब उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया. भारतीय गेंदबाज़ों ने शुरू से ही मेहमान टीम पर दबाव बनाए रखा. मोहम्मद सिराज ने घातक गेंदबाज़ी करते हुए 14 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाज़ों की कमर तोड़ दी. वेस्टइंडीज़ के लिए जस्टिन ग्रीव्स ने सबसे अधिक 32 रन बनाए, जबकि रोस्टन चेज़ (24) और शाई होप (26) ने थोड़ी देर टिककर टीम को संभालने की कोशिश की. हालांकि कोई भी बल्लेबाज़ बड़ी पारी नहीं खेल सका. कुलदीप यादव ने दो विकेट लिए, वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने भी एक सफलता हासिल की. भारतीय गेंदबाज़ों ने अनुशासित गेंदबाजी करते हुए विपक्ष को खुलकर रन बनाने का मौका नहीं दिया.