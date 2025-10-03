IND vs WI 1st Test 2025 Day 2 Scorecard, Stumps: टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर बनाए 448 रन, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल ने जड़ा शतक, यहां देखें दूसरे दिन का स्कोरकार्ड

भारतीय क्रिकेट टीम(Photo Credit: X/@BCCI)

India National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. वेस्टइंडीज की पहली पारी 44.1 ओवर में महज 162 रन बनाकर सिमट गई. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 38 ओवर में दो विकेट खोकर 121 रन बना लिए थे. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने मजबूत पकड़ बना ली है. भारत ने दूसरे दिन का अंत 448/5 के विशाल स्कोर के साथ किया। टीम इंडिया फिलहाल 286 रनों की बढ़त हासिल कर चुकी है. क्या आदर पुणावाला होगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नए मालिक? 2 बिलियन डॉलर की सबसे बड़ी IPL डील पर बाजार में हलचल

भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कैरेबियाई गेंदबाजों को पूरे दिन थका दिया. केएल राहुल ने धैर्यपूर्ण 100 रन बनाए, जबकि युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने 125 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. कप्तान शुभमन गिल ने भी 50 रन का योगदान दिया. अंत में रवींद्र जडेजा ने एक बार फिर ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए नाबाद 104 रन जड़ दिए और क्रीज़ पर डटे हुए हैं. उनके साथ वाशिंगटन सुंदर 9 रन पर खेल रहे हैं. वेस्टइंडीज की ओर से रोस्टन चेज़ ने 2 विकेट लिए, जबकि जोमेल वॉरिकन और खैरी पियरे को एक-एक सफलता मिली. भारतीय टीम अब इस मैच में पारी से जीत की दिशा में बढ़ती दिख रही है. तीसरे दिन का खेल निर्णायक साबित हो सकता है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज की पहली पारी भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेज़बान टीम 44.1 ओवर में सिर्फ 162 रन पर ऑलआउट हो गई. वेस्टइंडीज की ओर से जस्टिन ग्रीव्स ने 32 रन बनाकर सर्वाधिक योगदान दिया. कप्तान रोस्टन चेज़ (24) और विकेटकीपर शाई होप (26) ने थोड़ी संघर्षपूर्ण पारियां खेलीं, लेकिन कोई भी लंबी साझेदारी नहीं हो पाई. जबकि भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने घातक गेंदबाजी करते हुए 14 ओवर में 40 रन देकर चार विकेट झटके और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लेकर शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया. वही, कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट चटकाए, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने खैरी पियरे को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन भेजा.