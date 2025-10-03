RCB Takeover: क्या आदर पुणावाला होगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नए मालिक? 2 बिलियन डॉलर की सबसे बड़ी IPL डील पर बाजार में हलचल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

RCB Takeover: सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) के सीईओ आदर पुणावाला अब तक वैक्सीन उद्योग से जुड़े रहे हैं, अब अचानक देश की सबसे चर्चित खेल खरीद-फरोख्त की कहानी के केंद्र में आ गए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनका एक छोटा-सा संदेश – “At the right valuation, @RCBTweets is a great team” इतना प्रभावी साबित हुआ कि मीडिया जगत में यह चर्चा तेज़ हो गई कि पुणावाला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को खरीदने के सबसे मजबूत दावेदार हैं. फिलहाल यह टीम यूनाइटेड स्पिरिट्स (United Spirits) के पास है, जो वैश्विक कंपनी डियाजियो (Diageo) के नियंत्रण में आती है. हद है भाई; चोर मांगे मोर! एशिया कप ट्रॉफी भारत को सौंपने के लिए मोहसिन नकवी ने रखा ये शर्त

आदर पुणावाला का पोस्ट

At the right valuation, @RCBTweets is a great team… — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) October 1, 2025

2 बिलियन डॉलर का जादुई आंकड़ा और Citi की एंट्री

कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डियाजियो RCB के लिए लगभग 2 बिलियन डॉलर (करीब 16,000 करोड़ रुपये) की कीमत मांग रही है. यदि यह सौदा इस मूल्य पर पूरा होता है तो RCB क्रिकेट इतिहास की सबसे महंगी एकल स्पोर्ट्स टीमों में शामिल हो जाएगी. कहा जा रहा है कि इस संभावित डील की निगरानी के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक Citi को ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है.

क्यों 2 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन संभव लगती है?

विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 में आईपीएल खिताब जीतने के बाद RCB के ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त उछाल आया है. हूलिहान लोकी जैसी वैल्यूएशन एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार RCB वर्तमान में सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू वाली आईपीएल टीमों में शुमार है. यदि इस डील को अंजाम दिया जाता है, तो यह मूल्य 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स को आरपीएसजी ग्रुप द्वारा खरीदे गए 7090 करोड़ रुपये के सौदे से भी दोगुना होगा.

ट्वीट और लालित मोदी की ‘मंजूरी’

🚨IPL Founder Lalit Modi: RCB might be sold very soon! pic.twitter.com/uE39Rtbek3 — r/RCB (@rcb_reddit) September 30, 2025

पुणावाला का ट्वीट भले ही सीधा कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन यह समय की तेजी से बदलती हवा में चिंगारी की तरह काम कर गया. पूर्व IPL कमिश्नर लालित मोदी ने भी सोशल मीडिया पर RCB को “prime investment” बताया और संकेत दिया कि ग्लोबल फंड्स या संप्रभु निवेशक इस फ्रेंचाइज़ी में दिलचस्पी ले सकते हैं। इन दोनों पोस्ट्स ने मिलकर इस चर्चा को और ताकत दे दी.

RCB की वर्तमान स्वामित्व कहानी

2008 में IPL की नीलामी में विजय माल्या की यूबी ग्रुप ने RCB को 111.6 मिलियन डॉलर में खरीदा था. इसके बाद डियाजियो ने यूनाइटेड स्पिरिट्स में धीरे-धीरे नियंत्रण हासिल किया और 2014 तक वह बहुमत हिस्सेदारी वाला शेयरहोल्डर बन गया. इसी वजह से अब यदि RCB की बिक्री होती है, तो वह यूनाइटेड स्पिरिट्स और डियाजियो के कॉर्पोरेट चैनल्स के माध्यम से ही होगी.

अगर आदर पुणावाला ने टीम खरीदी तो क्या बदलेगा?

ट्रॉफी + ब्रांड पावर : अब यह टीम केवल ‘भावनाओं’ का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक बड़े मीडिया और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का हिस्सा बन चुकी है.

: अब यह टीम केवल ‘भावनाओं’ का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक बड़े मीडिया और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का हिस्सा बन चुकी है. बिलियनेयर क्लब का नया ट्रेंड : IPL टीम खरीदना अब भारत के टायकून वर्ग के लिए ‘प्रतिष्ठा और पावर प्रोजेक्शन’ का तरीका बन चुका है.

: IPL टीम खरीदना अब भारत के टायकून वर्ग के लिए ‘प्रतिष्ठा और पावर प्रोजेक्शन’ का तरीका बन चुका है. नियम-कायदों की चुनौती: डियाजियो की शराब विज्ञापन से जुड़ी नीतियां, BCCI की ओनरशिप अप्रूवल प्रक्रिया और भारतीय नियामक नियम इस डील का अहम हिस्सा होंगे.

हालांकि क्रिकेट में 2 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम है, लेकिन यह अमेरिकी खेल बाजार के मुकाबले अभी भी काफी कम है। उदाहरण के तौर पर 2025 में लॉस एंजेलिस लेकर्स 10 बिलियन डॉलर में बिकी थी. फिर भी RCB की संभावित बिक्री भारतीय खेल बाजार में एक नया मानक तय करेगी. यदि Citi वाकई सलाहकार बनी है, तो आने वाले हफ्तों में औपचारिक ईओआई (Expression of Interest), शॉर्टलिस्टेड बिडर्स और बाइंडिंग ऑफर्स की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. अभी तक न तो यूनाइटेड स्पिरिट्स/डियाजियो और न ही आदित्य पुणावाला की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है.