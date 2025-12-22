Vijay Mallya’s Birthday Party: ललित मोदी ने शेयर किया विजय माल्या की बर्थडे पार्टी का वायरल वीडियो, खुद को बताया भारत का सबसे बड़े भगोड़ा

ललित मोदी और विजय माल्या (Photo Credits: Instagram/@lalitkmodi)

Vijay Mallya’s Birthday Party: सोशल मीडिया पर भारत के दो सबसे चर्चित उद्योगपतियों से जुड़ा एक पोस्ट इन दिनों जमकर चर्चा में है. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के संस्थापक और पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने हाल ही में विवादों में घिरे कारोबारी विजय माल्या के जन्मदिन समारोह का एक वीडियो साझा किया, जो देखते ही देखते अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया. इस वीडियो में दोनों की भारत में उनकी कानूनी स्थिति को लेकर की गई एक बेबाक और आत्म-व्यंग्यात्मक बातचीत ने लोगों का खास ध्यान खींचा है. ललित मोदी ने यह वीडियो अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील के रूप में पोस्ट किया है. वीडियो में लंदन में आयोजित विजय माल्या की बर्थडे पार्टी की झलक दिखाई देती है, जहां दोनों उद्योगपति मेहमानों के साथ हल्के-फुल्के अंदाज़ में बातचीत करते नजर आ रहे हैं. U19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तानी गेंदबाज अली रज़ा के सेंड-ऑफ पर भड़के आयुष म्हात्रे, मैदान पर हुई तीखी बहस, देखें वीडियो

इस क्लिप का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा वह टिप्पणी है, जिसमें दोनों खुद को “भारत के सबसे बड़े भगोड़े” कहते हुए दिखते हैं. भारतीय एजेंसियों के साथ अपने कानूनी मामलों को लेकर इस तरह का सीधा जिक्र सोशल मीडिया यूज़र्स को चौंका गया. पोस्ट के सामने आते ही कुछ ही घंटों में इसे हजारों व्यूज़ और प्रतिक्रियाएं मिलने लगीं, जिसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

लंदन में विजय माल्या का बर्थडे सेलिब्रेशन

View this post on Instagram A post shared by Lalit Modi (@lalitkmodi)

ललित मोदी और विजय माल्या दोनों ही पिछले एक दशक से अधिक समय से भारत की बड़ी वित्तीय जांचों के केंद्र में रहे हैं. आईपीएल से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बीच ललित मोदी 2010 में भारत छोड़कर लंदन चले गए थे. भारतीय एजेंसियों द्वारा उन्हें प्रत्यर्पित कराने के कई प्रयासों के बावजूद वह यूनाइटेड किंगडम में ही रहे हैं और लगातार यह दावा करते आए हैं कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं.

इसी तरह, यूबी ग्रुप और किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन विजय माल्या मार्च 2016 में यूके चले गए थे. उन पर लगभग 9,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण डिफॉल्ट से जुड़े आरोप हैं, जिसके सिलसिले में भारतीय एजेंसियां उन्हें तलाश कर रही हैं. भारत की एक विशेष अदालत ने विजय माल्या को “भगोड़ा आर्थिक अपराधी” घोषित कर रखा है.

ललित मोदी और विजय माल्या की मौजूदा कानूनी स्थिति

हालांकि दोनों फिलहाल लंदन में रह रहे हैं, लेकिन भारतीय सरकार उन्हें मुकदमे का सामना कराने के लिए वापस लाने के प्रयास जारी रखे हुए है. विजय माल्या के प्रत्यर्पण से जुड़े मामले ब्रिटेन की अदालतों में लंबे समय से कानूनी लड़ाइयों से गुजर रहे हैं, जबकि ललित मोदी इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस के दायरे में बने हुए हैं, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर जारी किए गए हैं.