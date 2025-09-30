Asia Cup 2025: हद है भाई! चोर मांगे मोर; एशिया कप ट्रॉफी भारत को सौंपने के लिए मोहसिन नकवी ने रखा ये शर्त

टीम इंडिया और मोहसिन नकवी(Photo Credit:X@BCCI and @PCB)

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है. भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में पांच विकेट से हराकर रिकॉर्ड नौवीं बार एशिया कप का खिताब जीता है, लेकिन ट्रॉफी की प्रेजेंटेशन सेरेमनी एक बेहद शर्मनाक विवाद में बदल गई. अब नई रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी ने भारत को ट्रॉफी सौंपने के लिए एक हास्यास्पद शर्त रखी है. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, मोहसिन नकवी भारतीय टीम को एशिया कप ट्रॉफी और विजेता मेडल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त के साथ जो एक "औपचारिक समारोह" आयोजित करना होगा जहां वही ट्रॉफी और मेडल प्रदान करेंगे. यह शर्त देखकर लगता है कि नकवी अपनी छवि और अहंकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. एशिया कप में कंट्रोवर्सी की आंधी! हैंडशेक से लेकर टीम इंडिया को ट्रॉफी न देने तक, जानिए टूर्नामेंट में हुए कौन- कौन से विवाद

रविवार की शर्मनाक घटना

28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता था. लेकिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. नकवी, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं और जिन्होंने टूर्नामेंट के दौरान भारत विरोधी बयान दिए थे, भारतीय टीम के इनकार से नाराज होकर ट्रॉफी लेकर स्टेडियम से चले गए.

भारत का रुख स्पष्ट

BCCI सचिव देवजीत शइकिया ने ANI से कहा था, "हमने एसीसी चेयरमैन से एशिया कप ट्रॉफी न लेने का फैसला किया है, जो पाकिस्तान के एक प्रमुख नेता हैं. यह हमारा सचेत निर्णय था. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे ट्रॉफी और मेडल लेकर चले जाएं. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के विपरीत है." भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी अपनी बात रखी: "मैंने क्रिकेट खेलना और देखना शुरू करने के बाद से ऐसा कुछ नहीं देखा, एक चैंपियन टीम को ट्रॉफी से वंचित करना, वो भी मेहनत से जीती गई. ट्रॉफी लेके भाग गए वो, यही तो मैंने देखा."

वैकल्पिक व्यवस्था को नकारा

रिपोर्ट्स के अनुसार, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और एसीसी अधिकारियों ने नकवी को एक वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दिया था. प्रस्ताव यह था कि ECB चेयरमैन खालिद अल जरूनी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम भारतीय खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल दे सकते हैं, लेकिन नकवी ने इस सुझाव को भी खारिज कर दिया. BCCI ने नकवी से कहा है कि वे ट्रॉफी को दुबई में एसीसी कार्यालय भेज दें, जहां से इसे भारत ले जाया जा सकता है. अभी तक नकवी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. ट्रॉफी अभी भी नकवी के दुबई होटल में बताई जा रही है.

मंगलवार की एसीसी बैठक में तनाव

दुबई में 30 सितंबर (मंगलवार) भारतीय समयानुसार को दोपहर 3:30 बजे एसीसी की बैठक होने वाली है. इस बैठक में ट्रॉफी विवाद पर चर्चा होने की उम्मीद है. मूल रूप से यह बैठक जुलाई में ढाका में स्थगित हुई एसीसी की वार्षिक आम बैठक के बकाया मामलों को निपटाने के लिए थी, लेकिन अब यह ट्रॉफी विवाद पर केंद्रित हो सकती है. BCCI ने स्पष्ट कर दिया है कि नवंबर में दुबई में होने वाली ICC कांफ्रेंस में नकवी के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज करेगा. बोर्ड का कहना है कि नकवी का व्यवहार खेल भावना के विपरीत था और उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया.