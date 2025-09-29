Asia Cup 2025 Controversies: एशिया कप में कंट्रोवर्सी की आंधी! हैंडशेक से लेकर टीम इंडिया को ट्रॉफी न देने तक, जानिए टूर्नामेंट में हुए कौन- कौन से विवाद

Asia Cup 2025 Controversies: एशिया कप 2025 का समापन भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत के साथ हुआ, जिसने लगातार नौवां खिताब और तीसरा T20I संस्करण अपने नाम किया. 28 सितंबर(रविवार) को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान को हराकर भारत ने इस हाई-वोल्टेज फाइनल में बाजी मारी. भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहते हुए शानदार क्रिकेट खेली, लेकिन यह टूर्नामेंट मुख्यतः विवादों के चलते सुर्खियों में रहा. इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB), भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI), अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC), और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) सभी सक्रिय हो गए. इस लेख में हम उन विवादों की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्होंने टूर्नामेंट की छवि को प्रभावित किया. एशिया कप ही नहीं, लग्जरी कार भी जीते अभिषेक शर्मा! प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने पर मिली हावल एच9 एसयूवी, जानें कितनी है कीमत
हैंडशेक विवाद
सबसे पहला विवाद तब शुरू हुआ जब भारत टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से हैंडशेक करने से इंकार कर दिया. यह घटना IND vs PAK ग्रुप A मैच के दौरान हुई, जब सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा ने टॉस के समय परंपरागत हाथ मिलाने से बचा लिया. इसके बाद स्थिति तब बिगड़ी जब यादव और शिवम दुबे ने मैच जीतने के बाद मैदान छोड़ दिया, जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ी हाथ मिलाने के लिए इंतजार कर रहे थे.
प्रोवोकेटिव जेस्चर और सेलिब्रेशन
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते IND vs PAK सुपर 4 मुकाबले में खिलाड़ियों में गुस्सा और भावनात्मक उछाल देखा गया. हरीस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने विशेष रूप से मैदान में उकसावे वाले इशारे और सेलिब्रेशन किए, जिससे ICC, BCCI और PCB की प्रतिक्रिया आई. रऊफ ने कई विवादित जेस्चर किए, जैसे प्लेन क्रैश इशारा और 6-0 जेस्चर, जबकि फरहान ने अपने हाफ सेंचुरी के बाद गन-शॉट सेलिब्रेशन किया.
राजनीतिक टिप्पणियाँ और ICC की कार्रवाई
भारत के T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव ने IND vs PAK ग्रुप A मैच में जीत को सिक्योरिटी फोर्सेज और पहलगाम आतंकी हमले के शिकारों को समर्पित किया, जिससे राजनीति और खेल का मिश्रण हुआ. PCB ने यादव के इस कदम को नजरअंदाज नहीं किया और ICC में शिकायत दर्ज कराई। ICC ने सभी संबंधित खिलाड़ियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की; यादव को मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना, रऊफ को 30 प्रतिशत का जुर्माना और फरहान को चेतावनी दी गई.
ट्रॉफी प्रेजेंटेशन ड्रामा
सबसे बड़ा विवाद फाइनल मैच के बाद तब हुआ जब टीम इंडिया ने ट्रॉफी प्रेजेंटेशन में भाग नहीं लिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, BCCI ने टीम इंडिया को यह निर्देश दिया कि वे ACC अध्यक्ष और PCB अध्यक्ष मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी और हैंडशेक न लें.
टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 में जीत का जश्न मनाया
𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 🫶🇮🇳#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 #INDvPAK pic.twitter.com/D6xOiApFEv
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 28, 2025
मैच डिले और बहिष्कार की धमकियाँ
ग्रुप A मैच में हैंडशेक विवाद के बाद, PCB ने ACC पर दबाव डालते हुए मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की और प्रतियोगिता से बाहर जाने की धमकी दी. पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मैच के दिन स्टेडियम जाने से इनकार कर UAE के खिलाफ ग्रुप A मुकाबले को एक घंटे के लिए देर से शुरू करवाया. अंततः PCB ने मैच खेला, लेकिन इस पूरी घटना ने टूर्नामेंट के दौरान विवादों का माहौल बना दिया.