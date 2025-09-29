What Is the Price of Abhishek Sharma’s Awarded HAVAL H9 Car? एशिया कप ही नहीं, लग्जरी कार भी जीते अभिषेक शर्मा! प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने पर मिली हावल एच9 एसयूवी, जानें कितनी है कीमत

अभिषेक शर्मा और HAVAL H9 कार(Photo Credit:X@Vamsii147)

What Is the Price of Abhishek Sharma’s Awarded HAVAL H9 Car? एशिया कप 2025 में धमाकेदार प्रदर्शन करके भारत को खिताब जिताने वाले अभिषेक शर्मा के नाम इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई. युवा ओपनर ने सात मैचों में कुल 314 रन बनाकर अपने बल्ले से सबको चौंका दिया और इसके दम पर उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ घोषित किया गया. दिलचस्प बात यह रही कि भले ही फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ वह रन नहीं बना पाए, लेकिन उससे पहले उन्होंने लगातार तीन अर्धशतक ठोककर टीम इंडिया को कई अहम जीत दिलाई. अपने आक्रामक अंदाज और 200+ स्ट्राइक रेट के चलते उन्होंने न सिर्फ मैच जीते बल्कि करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल भी जीत लिया. एशिया कप फाइनल जीतने के बावजूद टीम इंडिया को पोस्ट मैच सेरेमनी में क्यों नहीं दी गई ट्रॉफी? जानिए क्या हैं चौंकाने वाली वजह

उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में उन्हें सिर्फ ट्रॉफी या पुरस्कार राशि ही नहीं बल्कि एक लक्जरी HAVAL H9 SUV भी गिफ्ट की गई. यह एक प्रीमियम ऑफ-रोड और लग्जरी सेगमेंट SUV है, जिसे चीन की मशहूर कंपनी Great Wall Motor (GWM) बनाती है. HAVAL H9 ऐसी कार है जो रेगिस्तान से लेकर हाइवे तक कहीं भी आसानी से चल सकती है और इसमें फर्स्ट-क्लास कम्फर्ट भी मिलता है. खास बात यह है कि यह मॉडल अभी भारत में लॉन्च ही नहीं हुआ, क्योंकि GWM ने 2022 में भारतीय बाजार छोड़ दिया था. इसका मतलब अभिषेक शर्मा इस कार के भारत में पहले और इकलौते मालिक बन गए हैं.

HAVAL H9 किस तरह की कार है?

यह एक लार्ज सेगमेंट ऑफ-रोड SUV है

इसे चीन की मशहूर कंपनी Great Wall Motor (GWM) बनाती है

इसमें लग्जरी फीचर्स के साथ दमदार ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी भी दी गई है

भारत में यह मॉडल अभी लॉन्च नहीं हुआ, इसलिए अभिषेक शर्मा भारत में इस कार के पहले और इकलौते मालिक बन गए हैं

अभिषेक शर्मा को मिली HAVAL H9 SUV की कीमत कितनी है?

अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर इस लक्जरी SUV की कीमत कितनी है? HAVAL की आधिकारिक सऊदी वेबसाइट के मुताबिक, HAVAL H9 की कीमत 142,199.6 सऊदी रियाल है. अगर इसे भारतीय मुद्रा में बदलें, तो यह राशि करीब ₹33,60,658 (लगभग 33.6 लाख रुपये) बैठती है. यानी एशिया कप की ट्रॉफी के साथ-साथ अभिषेक शर्मा को मिला यह गिफ्ट भी किसी बड़ी जीत से कम नहीं. मैदान पर चौके-छक्के बरसाने वाले अभिषेक अब सड़कों पर भी 33 लाख की SUV में स्टाइल मारते नज़र आएंगे.