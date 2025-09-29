Why Did Team India Not Receive Asia Cup 2025 Trophy: एशिया कप फाइनल जीतने के बावजूद टीम इंडिया को पोस्ट मैच सेरेमनी में क्यों नहीं दी गई ट्रॉफी? जानिए क्या हैं चौंकाने वाली वजह

टीम इंडिया (बाएं) और पोस्ट मैच सेरेमनी(Photo credit: X @KultureCircuit and @BCCI)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम(Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया, लेकिन इसके बावजूद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में टीम इंडिया को ट्रॉफी क्यों नहीं दी गई? यह सवाल क्रिकेट फैंस के मन में लगातार घूम रहा है, क्योंकि इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी एशिया कप 2025 ट्रॉफी लेने के लिए भारत बनाम पाकिस्तान(IND vs PAK) पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान मौजूद ही नहीं थे. एशिया कप में अभिषेक शर्मा के नाम सर्वाधिक रन, तो कुलदीप यादव ने लिए सबसे ज्यादा विकेट, देखें टॉप 10 खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला गया और यह मुकाबला रोमांच से भरपूर रहा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता हैं. इतना ही नहीं, टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा और लगातार सातों मुकाबले जीतकर अपराजित रही.

एशिया कप 2025 फाइनल के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में देरी क्यों हुई?

भारत बनाम पाकिस्तान(IND vs PAK) एशिया कप 2025 फाइनल खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में असामान्य रूप से देरी हुई. आमतौर पर मैच खत्म होने के तुरंत बाद प्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार 45 मिनट से ज्यादा इंतजार करना पड़ा था. आखिरकार सेरेमनी शुरू हुई, जिसका संचालन कमेंटेटर और पूर्व क्रिकेटर साइमन डूल ने किया. लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि न तो भारतीय टीम और न ही कप्तान वहां मौजूद थे.

टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली एशिया कप 2025 ट्रॉफी?

टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 ट्रॉफी लेने से इंकार इसलिए किया क्योंकि खिलाड़ी मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी लेने के इच्छुक नहीं थे. एक दिन पहले यह घोषणा की गई थी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नक़वी विजेता टीम को एशिया कप 2025 ट्रॉफी प्रदान करेंगे. लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के चलते भारतीय टीम ने reportedly मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी और मेडल लेने से मना कर दिया. साइमन डूल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान बताया, "मुझे एशियन क्रिकेट काउंसिल की ओर से सूचित किया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम आज रात अपने अवॉर्ड्स नहीं लेगी. इसी के साथ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन यहीं समाप्त होता है."

फिर भी इन दो भारतीय खिलाड़ियों को मिला सम्मान

हालांकि टीम इंडिया पूरी तरह मौजूद नहीं थी, लेकिन दो खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत पुरस्कार जरूर हासिल किए. कुलदीप यादव को एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा 17 विकेट लेने के लिए अवॉर्ड दिया गया. वहीं अभिषेक शर्मा को 314 रन बनाकर टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (Player of the Tournament) चुना गया. यानी खिताब जीतने के बावजूद भारतीय टीम ने राजनीतिक स्थिति को देखते हुए आधिकारिक ट्रॉफी सेरेमनी में हिस्सा नहीं लिया और यही वजह रही कि फैंस को भारतीय खिलाड़ियों के हाथ में ट्रॉफी नहीं दिखी.