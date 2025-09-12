Most Runs & Wickets in Asia Cup 2025: एशिया कप में ये खिलाड़ी मचा रहे गदर, सेदिकुल्लाह अटल के नाम सर्वाधिक रन, तो कुलदीप यादव के नाम सबसे ज्यादा विकेट, औसत के साथ देखें पूरी लिस्ट

एशिया कप ट्रॉफी(Photo Credit:X@ACCMedia1)

Most Runs & Wickets in Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज़ 9 सितंबर से हो चुका है और यह टूर्नामेंट 28 सितंबर तक खेला जाएगा. इस बार कुल आठ टीमें भारत, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकांग खिताब जीतने के लिए मैदान पर उतर रही हैं. यह महाद्वीपीय टूर्नामेंट 20 ओवर के फॉर्मेट में खेला जा रहा है. भारत मौजूदा एशिया कप 2023 का चैंपियन है, जब उसने वनडे संस्करण का खिताब जीता था. वहीं, श्रीलंका ने एशिया कप टी20आई संस्करण 2022 का खिताब अपने नाम किया था. इस बीच, दर्शक नीचे दी गई तालिका में एशिया कप 2025 के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की अपडेटेड लिस्ट देख सकते हैं. एशिया कप में 14 सितंबर को होगा भारत-पाक महामुकबाला, यहां देखें स्ट्रीमिंग, टाइम टेबल, वेन्यू के साथ पूरा शेड्यूल

एशिया कप 2025 में मोस्ट रन(Most Runs in Asia Cup 2025 )

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के सेदीकुल्लाह अतल 1 1 73 – 140.38 6 3 लिटन दास 1 1 59 – 151.28 6 1 अजमतुल्लाह उमरजई 1 1 53 – 252.38 2 5 बाबर हयात 2 2 53 26.50 96.36 – 4 यासिम मुरतज़ा 2 2 44 22.00 97.78 3 2 नज़ाकत खान 2 2 42 21.00 105.00 2 1 ज़ीशान अली 2 2 35 17.50 87.50 4 1 तौहीद हृदॉय 1 1 35 – 97.22 1 – मोहम्मद नबी 1 1 33 – 126.92 3 1 अभिषेक शर्मा 1 1 30 – 187.50 2 3

एशिया कप की टी20आई फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ कोई और नहीं बल्कि भारत के दिग्गज विराट कोहली हैं. पूर्व भारतीय कप्तान ने अब तक कुल 429 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 122 शामिल है. पाकिस्तान के मोहम्मद रिज़वान 281 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. भारत के रोहित शर्मा 271 रनों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं. अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान (196 रन) और श्रीलंका के भानुका राजपक्षे (191 रन) टॉप-5 की सूची को पूरा करते हैं.

एशिया कप 2025 में मोस्ट विकेट(Most Wickets in Asia Cup 2025)

खिलाड़ी मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट कुलदीप यादव 1 2.1 13 4 1.75 7 1 2 आयुष शुक्ला 2 7.0 42 3 28.67 86 – – शिवम दुबे 1 2.0 12 1 31.33 4 – – अतीक इक़बाल 2 6.4 40 3 15.33 46 – – गुलबदीन नैब 1 3.0 18 2 4.00 8 – – तंज़ीम हसन साकिब 1 4.0 24 2 10.50 21 – – फ़ज़लहक फ़ारूकी 1 3.0 18 2 8.00 16 – – रिशाद हुसैन 1 4.0 24 2 15.50 31 – – किंचित शाह 2 4.0 24 2 17.50 35 – – तस्कीन अहमद 1 4.0 24 1 19.00 38 – –

भारतीय उपमहाद्वीप ने दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स और वर्ल्ड क्लास पेसर्स दोनों को देखा है. क्रिकेटिंग दिग्गज माने जाने वाले भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के कई दिग्गज गेंदबाज़ इस सूची में शामिल हैं. इसमें श्रीलंका के दिग्गज मुथैया मुरलीधरन 30 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं. उनके बाद लसिथ मलिंगा और अजंथा मेंडिस (दोनों श्रीलंका) का नाम आता है. पाकिस्तान के स्पिनर सईद अजमल चौथे स्थान पर हैं, जबकि भारत के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इस समय पांचवें स्थान पर काबिज़ हैं.