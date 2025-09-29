'अक्खा दुनिया एक तरफ, मेरा भारत एक तरफ': Asia Cup 2025 का फाइनल जीतने पर बोले Varun Chakraborty, फैन्स ने पाकिस्तान पर कसा तंज

Varun Chakraborty Tweet (Photo- @chakaravarthy29/X)

Varun Chakravarthy Tweet: दुबई में खेले गए Asia Cup 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर धमाकेदार जीत हासिल की. इसे सेलिब्रेट करते हुए Team India के लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने पाकिस्तान पर करारा तंज कसा है. उन्होंने 'एक्स' पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ''अक्खा दुनिया एक तरफ और मेरा भारत एक तरफ. जय हिंद'' अब फैंन्स उनके इस पोस्ट पर कमेंट में मीम्स शेयर कर रहे हैं और पाकिस्तान (Pakistan) को जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

'पाकिस्तान का इतिहास रहा है...'

Just as Pakistan has a history of declaring victory after every war without presenting any evidence, they will now claim triumph once again. This time, however, they finally have proof—the cup is actually in their possession. — SarathyAmudhan JAI SHRi RAM 🇮🇳 (@amudhan_sarathy) September 29, 2025

एक ही तो कप था नकवी के पास...🤣

Ek hi to cup tha naqvi ke pass, zalimo ne wo bhi le liya🤣 — ⚔🚩 (@Rana__Ji_) September 29, 2025

'अक्खा दुनिया का बॉलर एक तरफ'

Akka duniya ka bowlers ek taraf aur icc t20 no 1 bowler ek taraf ❤️😂 — Cheemrag (@itxcheemrag) September 29, 2025

भारतीय क्रिकेट फैन्स की प्रतिक्रिया

एक एक्य यूजर ने कहा, ''जिस तरह पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वह हर युद्ध के बाद बिना कोई सबूत पेश किए जीत का दावा करता है, उसी तरह अब वह एक बार फिर जीत का दावा करेगा. हालांकि, इस बार उनके पास आखिरकार सबूत है—प्याला असल में उनके कब्जे में है. दूसरे ने तंज कसा, ''एक ही तो कप था नकवी के पास, जालिमो ने वो भी ले लिया''

वहीं एक अन्य एक्स यूजर ने वरुण के अंदाज में ही उनकी तारीफ की, और लिखा, ''अक्खा दुनिया का बॉलर एक तरफ और ICC T20 No.1 बॉलर एक तरफ.''

कैसा रहा भारत-पाकिस्तान का मैच?

अगर मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव ने भी अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया. लक्ष्य का पीछा करते हुए तिलक वर्मा ने 50 रनों की पारी खेली, जिसमें संजू सैमसन और शिवम दुबे ने भी योगदान दिया.