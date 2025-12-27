India Squad for ICC Men's U19 World Cup 2026: अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का ऐलान, आयुष म्हात्रे होंगे कप्तान, साउथ अफ्रीकी दौरे पर 14 वर्षीय सूर्यवंशी को कमान
वैभव सूर्यवंशी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Squad for ICC Men's U19 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आगामी पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आयुष म्हात्रे को कप्तान नियुक्त किया है. यह टूर्नामेंट 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा. वहीं, 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को साउथ अफ्रीकी दौरे पर टीम की कमान सौंपी गई है. विश्व कप से पहले भारत ने 3-7 जनवरी तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 ओवरों के तीन मुकाबले खेलने हैं. ये सभी मैच बेनोनी के विलोमूर पार्क में आयोजित होंगे. चोटिल आयुष म्हात्रे और विहान मल्होत्रा इन मुकाबलों में नहीं खेलेंगे. इस दौरान आयुष म्हात्रे की गैरमौजूदगी में, वैभव सूर्यवंशी साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम की कमान संभालेंगे. क्या विजय हजारे ट्रॉफी में अगला मैच खेलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा या न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ पर रहेगा पूरा फोकस? जानिए पूरा माजरा

'आईएएनएस' को जानकारी मिली है कि आयुष म्हात्रे और विहान मल्होत्रा शुक्रवार को अपनी कलाई की चोटों के आकलन के लिए मुंबई में थे. फिलहाल उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है.

शनिवार को बीसीसीआई ने बयान में कहा, "ये दोनों खिलाड़ी अपनी चोटों के इलाज के लिए बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे और आईसीसी पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल होंगे."

आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप में 16 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं, जिन्हें चार ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप मुकाबलों के बाद सुपर सिक्स स्टेज, सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले जाने हैं.

भारत ने पांच बार अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब (2000, 2008, 2012, 2018 और 2022) अपने नाम किया है. टीम इंडिया को ग्रुप-ए में रखा गया है, जिसमें उसके साथ न्यूजीलैंड, यूएसए और बांग्लादेश की टीम मौजूद है. भारतीय टीम 15 जनवरी को यूएस के विरुद्ध मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. इसके बाद 17 जनवरी को बांग्लादेश से भिड़ंत होगी, जिसके बाद 24 जनवरी को उसका सामना न्यूजीलैंड से होगा.

साउथ अफ्रीकी दौरे के लिए भारतीय टीम: वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आरोन जॉर्ज (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन, युवराज गोहिल, राहुल कुमार.

आईसीसी मेंस अंडर 19 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा ​​(उपकप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह और उद्धव मोहन