Will Virat-Rohit Play Vijay Hazare Trophy Next Match? क्या विजय हजारे ट्रॉफी में अगला मैच खेलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा या न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ पर रहेगा पूरा फोकस? जानिए पूरा माजरा

Will Virat-Rohit Play Vijay Hazare Trophy Next Match? भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सितारे विराट कोहली(Virat Kohli) और रोहित शर्मा(Rohit Sharma) एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज़ से पहले दोनों दिग्गजों ने घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म दिखाकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं. यह सीरीज़ दोनों खिलाड़ियों की लंबे समय बाद अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में वापसी होगी, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में विराट कोहली ने दिल्ली की ओर से खेलते हुए दमदार प्रदर्शन किया. आंध्र प्रदेश के खिलाफ उन्होंने 101 गेंदों पर 131 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, वहीं गुजरात के खिलाफ 61 गेंदों में 77 रन बनाकर अपनी लय बरकरार रखी. दिल्ली ने गुजरात को सात रन से हराया और इस मुकाबले में विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया. घरेलू मंच पर इस तरह की पारियां यह बताने के लिए काफी हैं कि विराट पूरी तरह लय में लौट चुके हैं. विजय हजारे ट्रॉफी में बस ड्राइवर ने कैमरे में कैद किया ईशांत शर्मा के साथ विराट कोहली का देसी अंदाज़, देखें वायरल वीडियो
दूसरी ओर, रोहित शर्मा ने भी मुंबई के लिए वापसी करते हुए अपने पहले ही मुकाबले में शतक जड़ दिया, जिससे यह साफ हो गया कि उनकी टाइमिंग और आत्मविश्वास अभी भी बरकरार है. हालांकि, अगले मैच में वह खाता खोले बिना आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद उनकी फॉर्म पर कोई बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता. विजय हजारे में दोनों दिग्गजों की मौजूदगी ने टूर्नामेंट की चमक को और बढ़ा दिया. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ से पहले विराट और रोहित मुंबई लौट चुके हैं. हालांकि, अभी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय वनडे टीम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है.
इसके बावजूद फैंस को भरोसा है कि ये दोनों सीनियर खिलाड़ी टीम का अहम हिस्सा होंगे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज़ से ही दोनों शानदार फॉर्म में हैं. सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने शतक जड़ा था, जबकि विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का पुरस्कार जीता और लगातार दो शतक भी लगाए.
क्या विजय हजारे ट्रॉफी में और मैच खेलेंगे विराट-रोहित?
अब बड़ा सवाल यही है कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में आगे के मुकाबले खेलते नजर आएंगे. मौजूदा जानकारी के मुताबिक, दोनों खिलाड़ी दिल्ली और मुंबई के लिए आगामी मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेंगे. वे आराम करेंगे और इसके बाद भारतीय टीम के कैंप से जुड़ेंगे, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ की तैयारियां शुरू होंगी. यह भारतीय टीम की साल 2026 की पहली वनडे असाइनमेंट भी होगी, जिसकी शुरुआत 11 जनवरी से तय मानी जा रही है.
हालांकि, ऐसी चर्चा जरूर थी कि विराट कोहली 6 जनवरी को दिल्ली बनाम रेलवे मुकाबले में खेल सकते हैं, लेकिन इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यह तभी संभव होगा, जब यह मैच भारतीय टीम के ट्रैवल और ट्रेनिंग शेड्यूल से न टकराए.
साल 2026 की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर सबकी निगाहें टीम इंडिया की जर्सी पर होंगी. भले ही विराट और रोहित फिलहाल सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हों, लेकिन दोनों की भूख और जुनून में कोई कमी नहीं दिखती. घरेलू क्रिकेट में मिली इस लय को अगर वे न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़े स्कोर में बदल पाते हैं, तो यह भारतीय टीम के लिए एक मजबूत संकेत और फैंस के लिए एक बार फिर यादगार वनडे सीरीज़ होगा.