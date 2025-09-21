Suryakumar Yadav New Milestone: पाकिस्तान के खिलाफ हाईवोल्टेज मुकाबले में सूर्यकुमार यादव रच सकते हैं इतिहास, ऐसा करने वाले बन जाएंगे दुनिया के 5वें बल्लेबाज!

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का दूसरा मुकाबला आज यानी 21 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां सुपर 4 की शुरुआत बड़ी जीत से करना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2 Key Players To Watch Out: रोमांचक टी20 मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर सुपर 4 में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी टीम इंडिया, दुबई में इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

हाल के प्रदर्शन की बात करें तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है. पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया ने 24 मुकाबले जीते हैं. इस दौरान टीम इंडिया को महज तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. यह आंकड़ा बताता है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया खिताब की दावेदार क्यों मानी जा रही है.

इस रोमांचक मुकाबले में फैंस की निगाहें टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर होंगी, जिनके पास एक खास रिकॉर्ड अपने नाम करने का सुनहरा मौका है. दरअसल, टी20 इंटरनेशनल में सूर्यकुमार यादव अब तक कुल 148 छक्के जड़ चुके हैं. पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में अगर सूर्यकुमार यादव महज दो और छक्के लगाने में सफल रहते हैं, तो उनके नाम 150 टी20 छक्के दर्ज हो जाएंगे. इस तरह सूर्यकुमार यादव 150 छक्के के आंकड़े तक पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. अब तक सिर्फ टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने ही टी20 इंटरनेशनल में 150 से ज्यादा छक्के लगाए हैं. रोहित शर्मा दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 200 से ज्यादा छक्के जड़ने का कारनामा किया है.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

रोहित शर्मा - 205 छक्के

मुहम्मद वसीम - 183 छक्के

मार्टिन गुप्टिल - 173 छक्के

जोस बटलर - 171 छक्के

निकोलस पूरन - 149 छक्के

सूर्यकुमार यादव - 148 छक्के.

भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में सूर्यकुमार यादव का 150 छक्कों का आंकड़ा छूना यह उनके लिए एक बेहद ही यादगार पल साबित हो सकता है. फैंस को अब बेसब्री से इंतजार है कि क्या सूर्यकुमार यादव इस बड़े मुकाबले में दो छक्के लगाकर यह खास उपलब्धि हासिल कर पाएंगे या नहीं. अगर सूर्यकुमार यादव ऐसा करने में सफल रहते हैं, तो एशिया कप 2025 का यह मुकाबला उनके लिए और भी ऐतिहासिक बन जाएगा.

