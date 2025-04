SCO W vs BAN W ICC ICC Womens WC Qualifier 2025 Live Streaming: आज स्कॉटलैंड और बांग्लादेश के बीच रोमांचक मुकाबला, जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मैच का लुफ्त

स्कॉटलैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where to Watch Scotland Women's National Cricket Team vs Bangladesh Women's National Cricket Team 2025 Live Streaming: आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 का सातवां मैच आज स्कॉटलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. स्कॉटलैंड महिला टीम ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. स्कॉटलैंड ने तीन मैच खेले हैं. जिसमें दो में जीत मिली है और एक में हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में आज वे कैथरीन ब्राइस के कप्तानी में अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. दूसरी ओर, बांग्लादेश महिला टीम ने अब तक टूर्नामेंट में तीन मैच खेले हैं. जिसमें दो में जीत दर्ज की है और एक में हार मिली है. आज बांग्लादेश की टीम भी तीसरी जीत दर्ज करना चाहेगी. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच की उम्मीद होगी.

आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 का 10वां मुकाबला स्कॉटलैंड महिला और बांग्लादेश महिला के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

स्कॉटलैंड महिला और बांग्लादेश महिला के बीच आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 का 10वां मुकाबला आज यानी 15 अप्रैल को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा.

आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 का 10वां मुकाबला स्कॉटलैंड महिला और बांग्लादेश महिला के बीच कहां से देखें?

स्कॉटलैंड महिला और बांग्लादेश महिला के बीच आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 के 10वे मुकाबला का लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. हालांकि भारत में टीवी पर इसके लाइव प्रसारण के बारे में कोई जानकारी है.

स्कॉटलैंड महिला टीम: पिप्पा स्प्राउल, एबी ऐटकेन ड्रमंड, कैथरीन ब्राइस (कप्तान), सारा ब्राइस (डब्ल्यू), आइल्सा लिस्टर, मेगन मैककॉल, कैथरीन फ्रेजर, प्रियानाज़ चटर्जी, हन्ना रेनी, अबता मकसूद, राचेल स्लेटर, डार्सी कार्टर, नायमा शेख, क्लो एबेल, एलेन वॉटसन

बांग्लादेश महिला टीम: इश्मा तंजीम, फरगाना हक, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोभना मोस्तरी, रितु मोनी, फाहिमा खातून, जन्नतुल फर्दुस, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, मारुफा अख्तर, संजीदा अख्तर मेघला, दिलारा अख्तर, शोर्ना अख्तर, फरिहा त्रिस्ना

नोट: स्कॉटलैंड महिला बनाम बांग्लादेश महिला के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.