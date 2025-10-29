Australia Women vs India Women ODI Stats: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 2nd Semi Final Match: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ गया हैं. इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कल यानी 30 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में अपनी बर्थ कंफर्म करना चाहेगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहीं हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के कंधों पर हैं.

टूर्नामेंट के इस सीजन में ऑस्ट्रेलिया की टीम अब तक अपराजेय रही है और ऐसे में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम उनके विजय रथ को रोकने की हरसंभव कोशिश करेगी. हालांकि, भारतीय टीम के लिए यह राह आसान नहीं रहने वाली हैं. टीम इंडिया युवा बल्लेबाज प्रतिका रावल चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं. प्रतिका रावल की जगह पर शफाली वर्मा भारतीय टीम से पारी की शुरुआत करेंगी. पिछले मैच में नहीं खेलने वाली ऋचा घोष के भी फिट होकर टीम में वापसी की उम्मीद है.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपनी कप्तान एलिसा हीली और उनकी सलामी साझेदार फोबे लिचफील्ड से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद होगी. बता दें कि हीली पिछले मैच में चोट के चलते नहीं खेल पाई थी. इसी तरह अनुभवी एशले गार्डनर भी फिर से बड़ी पारी खेलना चाहेंगी. स्मृति मंधाना के लिए वनडे वर्ल्ड कप 2025 शानदार चल रहा है.

स्मृति मंधाना ने पिछले सात मैचों की इतनी ही पारियों में 60.83 की औसत के साथ 365 रन बनाए. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने पिछली चार पारियों में 98.00 की औसत और 131.25 की स्ट्राइक रेट के साथ 294 रन बनाए हैं. एलिसा हीली के अलावा एनाबेल सदरलैंड ने 6 मैचों में 13.33 की औसत के साथ 15 विकेट और दीप्ति शर्मा ने 7 मैचों में 22.47 की औसत से 15 ही विकेट लिए हैं.

ऑस्ट्रेलिया बनाम टीम इंडिया वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs IND ODI Head To Head)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 60 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में ऑस्ट्रेलिया की टीम का एकतरफा दबदबा रहा है. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 49 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि, टीम इंडिया ने महज 11 मैचों में ही बाजी मारी है. दोनों के बीच खेले गए पिछले छह वनडे मैचों में पांच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय टीम केवल एक मुकाबला जीतने में सफल रही है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS vs IND 2nd Semi Final Likely Playing XI)

टीम इंडिया: शफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, श्री चरणी, और रेणुका सिंह ठाकुर.

ऑस्ट्रेलिया: एलिसा हीली (कप्तान/विकेट कीपर), फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वेयरहैम, अलाना किंग, मेगन शुट्ट, और डार्सी ब्राउन.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.