ICC WTC 2025-27 Updated Points Table: दक्षिण अफ्रीका से मिली करारी हार के बाद अंक तालिका में पाकिस्तान को नुकसान, टीम इंडिया को हुआ बड़ा फायदा; यहां देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd Test Match: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा और आखिरी मुकाबला 20 अक्टूबर से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला गया. दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान को आठ विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त की. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई शान मसूद (Shan Masood) कर रहे थे. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान एडन मारक्रम (Aidan Markram) के कंधों पर थीं. यह भी पढ़ें: India vs Australia, 2nd ODI Match 2025 Scorecard: एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को दिया 2 विकेट से रौंदा, सीरीज में 2-0 की बनाई अजेय बढ़त; यहां देखें पहली पारी IND बनाम AUS मैच का स्कोरकार्ड

जीत के लिए मिले 68 रन के छोटे से लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका की टीम ने महज दो विकेट खोकर हासिल कर लिया. इस जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की पॉइंट्स टेबल में फायदा पहुंचा है. इस बीच टीम इंडिया को फायदा मिला है, वहीं पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है. टीम इंडिया एक बार फिर से छलांग लगाकर तीसरे नंबर पर पहुंच गई है.

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दक्षिण अफ्रीका ने दर्ज की अपनी पहली जीत

दक्षिण अफ्रीका ने मौजूदा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीजन में एक हार के बाद अपनी पहली जीत दर्ज की. इसके साथ ही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर पहुंच गई है. दूसरी तरफ पाकिस्तान की यह दो मैचों के बाद पहली हार है. इस हार के बाद पाकिस्तान की टीम संयुक्त रूप से चौथे पायदान पर बनी हुई है. बता दें कि दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान दोनों टीमों के फिलहाल 50 प्रतिशत अंक हैं.

ऑस्ट्रेलिया की टीम का पहले नंबर पर कब्जा बरकरार

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्वाइंट्स टेबल पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पहले नंबर पर काबिज है. अब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तीन मैच खेले हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम को तीनों मैचों में जीत मिली है. ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास जहां एक ओर 36 अंक हैं, वहीं उसका पीसीटी 100 का है. श्रीलंका की टीम दूसरे नंबर पर है. श्रीलंका ने दो मैच खेले हैं, इसमें एक में उसे जीत मिली है और एक मैच ड्रॉ रहा है. श्रीलंका का पीसीटी 66.67 का है. टीम इंडिया अब फिर से तीसरे नंबर पर आ गई है.

ऐसा रहा है अब तक टीम इंडिया का प्रदर्शन

टीम इंडिया ने अब तक आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत सात मैच खेले लिए हैं. इसमें से टीम इंडिया को चार में जीत मिली है, दो में हार का मुंह देखना पड़ा है. एक मैच ड्रॉ रहा है. टीम इंडिया के पास जहां एक ओर 52 अंक हैं, वहीं उसका पीसीटी 61.90 का है. पाकिस्तान की टीम जो पिछला मैच जीतकर 100 पीसीटी लेकर टीम इंडिया से आगे चली गई थी, उसे अब नीचे आना पड़ा है.