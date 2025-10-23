India vs Australia, 2nd ODI Match 2025 Scorecard: एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को दिया 2 विकेट से रौंदा, सीरीज में 2-0 की बनाई अजेय बढ़त; यहां देखें पहली पारी IND बनाम AUS मैच का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 23 अक्टूबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल स्टेडियम (Adelaide Oval Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने को दो विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. अब तीसरे वनडे को जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. वहीं, टीम इंडिया लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहें हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs West Indies, 3rd ODI Match 2025 Scorecard: बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज के सामने रखा 297 रनों का टारगेट, सौम्या सरकार और सैफ हसन ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia National Cricket Team vs Indian National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज 17 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 135 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट खोकर 264 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 73 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 97 गेंदों पर सात चौके और दो छक्के लगाए. रोहित शर्मा के अलावा श्रेयस अय्यर ने 61 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को जेवियर बार्टलेट ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम ज़म्पा ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. एडम ज़म्पा के अलावा जेवियर बार्टलेट ने तीन विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 265 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 30 रन बोर्ड पर जड़ दिए. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 46.2 ओवर में आठ विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू शॉर्ट ने सबसे ज्यादा 74 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान मैथ्यू शॉर्ट ने 78 गेंदों पर चार चौके और दो छक्के लगाए. मैथ्यू शॉर्ट के अलावा कूपर कोनोली ने नाबाद 61 रन बटोरे.

वहीं, टीम इंडिया को अर्शदीप सिंह ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. टीम इंडिया की ओर से अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर के अलावा अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज ने एक-एक विकेट चटकाए. दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार यानी 25 अक्टूबर को सिडनी (Sydney) के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 264/9, 50 ओवर (रोहित शर्मा 73 रन, शुभमन गिल 9 रन, विराट कोहली 0 रन, श्रेयस अय्यर 61 रन, अक्षर पटेल 44 रन, केएल राहुल 11 रन, वाशिंगटन सुंदर 12 रन, नितीश कुमार रेड्डी 8 रन, हर्षित राणा नाबाद 24 रन, अर्शदीप सिंह 13 रन और मोहम्मद सिराज नाबाद 0 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (जेवियर बार्टलेट 3 विकेट, मिशेल स्टार्क 2 विकेट और एडम ज़म्पा 4 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 265/8, 46.2 ओवर (मिशेल मार्श 11 रन, ट्रैविस हेड 28 रन, मैथ्यू शॉर्ट 74 रन, मैट रेनशॉ 30 रन, एलेक्स केरी 9 रन, कूपर कोनोली नाबाद 61 रन, मिशेल ओवेन 36 रन, जेवियर बार्टलेट 3 रन, मिशेल स्टार्क 4 रन और एडम ज़म्पा नाबाद 0 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (अर्शदीप सिंह 2 विकेट, हर्षित राणा 2 विकेट, अक्षर पटेल 1 विकेट, वाशिंगटन सुंदर 2 विकेट और मोहम्मद सिराज 1 विकेट).

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.