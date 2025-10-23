Bangladesh vs West Indies, 3rd ODI Match 2025 Scorecard: बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज के सामने रखा 297 रनों का टारगेट, सौम्या सरकार और सैफ हसन ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज(Credit: X/@windiescricket)

Bangladesh National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी 23 अक्टूबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में खेला जा रहा हैं. दूसरे वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने सुपर ओवर में हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब दोनों टीमें तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई मेहदी हसन मेराज़ (Mehidy Hasan Miraz) कर रहें हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs West Indies, 3rd ODI Match 2025 Live Toss And Scorecard: ढाका में बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मेराज़ ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज के बीच आखिरी वनडे सीरीज साल 2024 में खेला गया था. ये सीरीज वेस्टइंडीज की टीम ने 3-0 से जीती थी. ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि बांग्लादेश की टीम वेस्टइंडीज से अपना हिसाब बराबर कर पाती है या नहीं. पिछले कुछ समय से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बांग्लादेश टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा है.

बांग्लादेश ने अपने पिछले पांच मुकाबलों में से महज एक मैच ही जीता है. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज ने अपने पिछले पांच मैचों में से दो मैच जीते हैं. घरेलू मैदान पर बांग्लादेश टीम का रिकॉर्ड अच्छा रहा है. इस सीरीज में नजमुल हसन शांतो की वापसी हुई है. तौहीद हृदय, मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश के तरफ से अच्छी फार्म में है. बांग्लादेश टीम के अनुभवी बल्लेबाज लिटन दास चोट के वजह से श्रृंखला से बाहर हो गए हैं.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मेराज़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम का आगाज ताबड़तोड़ रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 176 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट खोकर 296 रन बनाए. बांग्लादेश की तरफ से सलामी बल्लेबाज सौम्या सरकार ने सबसे ज्यादा 91 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान सौम्या सरकार ने 86 गेंदों पर सात चौके और चार छक्के लगाए. सौम्या सरकार के अलावा सैफ हसन ने 80 रन बनाए.

दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज को रोस्टन चेज़ ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से अकील होसेन ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. अकील होसेन के अलावा एलिक अथानाज़े ने दो विकेट चटकाए. वेस्टइंडीज की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 297 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

बांग्लादेश की बल्लेबाजी: 296/8, 50 ओवर (सैफ हसन 80 रन, सौम्या सरकार 91 रन, तौहीद हृदयोय 28 रन, नजमुल हुसैन शान्तो 44 रन, महिदुल इस्लाम अंकोन 6 रन, नसुम अहमद 1 रन, मेहदी हसन मिराज 17 रन और नुरुल हसन नाबाद 16 रन.)

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी: (रोस्टन चेज़ 1 विकेट, अकील होसेन 4 विकेट, एलिक अथानाज़े 2 विकेट और गुडाकेश मोती 1 विकेट).

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.