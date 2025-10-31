BAN vs WI 3rd T20I 2025 Preview: तीसरे टी20 में बांग्लादेश की होगी वापसी या वेस्टइंडीज करेगी क्लीन स्वीप, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

Bangladesh National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Preview: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का तीसरा मुकाबला 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में खेला जाएगा. बंगला टाइगर्स ने पिछली वनडे सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की थी, लेकिन टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में वे पिछड़ गए हैं और पहले दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. दोनों मैचों में बंगला टीम ने पहले बल्लेबाजी की और कड़े और बदलते हुए हालात में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मध्यम स्कोर बनाए. दोनों मैचों में उन्होंने ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया बल्कि परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बनाई और संतुलित प्रदर्शन किया. चट्टोग्राम में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का होगा बोलबाला या बांग्लादेश के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल
दूसरी ओर, बांग्लादेश की बल्लेबाजी टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी. वे दबाव में आकर तेजी से विकेट गिराने लगे और स्कोरबोर्ड पर दबाव का सामना करते हुए कमजोर दिखाई दिए. उनकी बल्लेबाजी विश्वसनीय नहीं रही, जिसके कारण उन्होंने पहले दो मैचों में हार झेली. इस प्रदर्शन से साफ है कि अगर बांग्लादेश टी20 सीरीज में वापसी करना चाहता है तो अपनी बल्लेबाजी को मजबूती देने की जरूरत है.
टी20 में बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज हेड टू हेड रिकार्ड्स (BAN vs WI Head to Head Records): बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 21 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम को 11 मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, बांग्लादेश की टीम को महज आठ मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, दो मैच बेनतीजा रहा हैं.
बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टी20 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (BAN vs WI Key Players To Watch Out): लिटन दास, रिशद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, ब्रैंडन किंग, रोमारियो शेफर्ड, जेडेन सील्स इस मुकाबले में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.
वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (BAN vs WI Mini Battle): बांग्लादेश के बल्लेबाज तौहीद हृदयोय और वेस्टइंडीज के स्टार गेंदबाज जेडेन सील्स की टक्कर रोमांचक होगी. वहीं वेस्टइंडीज का स्टार बल्लेबाज ब्रैंडन किंग बनाम रिशाद हुसैन की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.
बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टी20 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?
वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का तीसरा मुकाबला 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को चट्टोग्राम के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 05:30 PM बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस शाम 05:00 बजे होगा.
बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टी20 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?
भारतीय दर्शकों के लिए BAN बनाम WI टी20 सीरीज 2025 का आधिकारिक प्रसारण उपलब्ध नहीं हैं. जिसके कारण यह मैच टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट नहीं देख पाएंगे. वहीं, BAN बनाम WI तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शकों को लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.
बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टी20 2025 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:
बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तन्जीद हसन तमीम, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, रिशद हुसैन, तन्जीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम: ब्रैंडन किंग, एलिक अथानाज़, शाई होप (सी और डब्ल्यूके), शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, अकील होसेन, खैरी पियरे, जेडेन सील्स